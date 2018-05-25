Акимов: российские власти не ставят задачу запретить криптовалюты

Новый вице-премьер по цифровой экономике, транспорту и связи Максим Акимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о позиции правительства РФ по криптовалютам и законопроекту "О цифровых финансовых активах".

В частности, по его словам, российские власти не ставят задачу запретить криптовалюты. "Позиция правительства на этапе работы с инициаторами законопроекта, мы активно, естественно, коммуницировали в рамках реализации программы "Цифровая экономика", на базе центра компетенций "Сколково", рабочей группы в Минфине, в Банке России.

Позиция конструктивная, она такая поддерживающая. Есть, соответственно, замечания, которые можно ко второму чтению учесть", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что считает очень важным и сбалансированным данный законопроект с точки зрения вопроса финансовой безопасности.

Баланс, по его словам, необходим, чтобы "дать работать судебной системе, чтобы дать работать правоприменителям и правоохранительным органам, защитить людей, не допустить перегрева, но самое главное - не блокировать развитие новых форм привлечения капитала на базе краудфандинга с помощью выпуска цифровых финансовых инструментов".

"Мне кажется, что мы очень близки к тому, чтобы найти этот баланс.... Есть вещи, на которые точно Банк России и Минфин не согласны, но я думаю, что это очень здоровый баланс", - отметил вице-премьер.

Напомним, ранее в интервью телеканалу "Россия 24" Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что не исключает, что цифровые финансовые активы в будущем могут быть допущены на российский валютный рынок в качестве денежных единиц, которые могут быть обменены на рубли для совершения финансовых операций на территории РФ.

"Может быть в дальнейшем допущен обмен, тогда статус будет немножко похож на статус иностранных валют, которые разрешено менять в определенных местах, обменивать, хранить, но не разрешено совершать покупку - продажу товаров и услуг", - сказал он.

При этом Моисеев отметил, что Минфин сохраняет принципиальную позицию, согласно которой криптовалюты не являются законными средствами платежа на территории России.

"У нас средством платежа является рубль, причем рубль может быть не только бумажным, он может быть электронным - есть электронные кошельки в рублях. Может быть любой электронный формат рубля, но это должен быть рубль, эмитированный ЦБ.

У нас не может быть в стране больше одного эмиссионного центра, эмиссия коинов - это эмиссия чего-то похожего на ценные бумаги", - пояснил Моисеев.