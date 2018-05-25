IBM объявила о новых вакансиях во Франции в Blockchain, AI и IoT

CEO IBM Вирджиния Рометти заявила, что в течение следующих двух лет компания планирует создать 1800 рабочих мест во Франции в области искусственного интеллекта (AI), блокчейн и Интернета вещей (IoT), сообщает Le Monde.

Объявление было сделано на саммите Tech for Good в Париже, который принимал президент Франции Эммануэль Макрон.

Преследуя идею превращения Франции в "центр передового опыта", посвященный искусственному интеллекту, технический гигант хочет нанять 1800 специалистов во Франции в таких областях, как блокчейн, ИИ и ИОТ.

Сюда входят и 400 исследовательских работ, о которых было объявлено в январе. В своих усилиях по расширению деятельности во Франции IBM сотрудничает с такими крупными клиентами, как Crédit Mutuel, Orange Bank, Generali, SNCF и LVMH.

Основываясь на американских классификациях рабочих мест "синего воротничка" или "белых воротничков", Рометти сказала, что IBM представит во Франции учебную программу для "новых воротничков".

IBM неуклонно расширяет свое участие в блокчейне, применяя технологию в ряде проектов. В январе компания сотрудничала с датской транспортно-логистической компанией Maersk для создания блокчейн ориентированной цепочки поставок и поддержки.

В марте IBM объявила, что самый маленький компьютер в мире будет использовать технологию блокчейн и вскоре будет "встроен в повседневные устройства". Компания утверждает, что в течение пяти лет "криптографические якоря (маркеры), такие как чернильные точки или крошечные компьютеры, меньшие, чем зерно соли, будут внедрены в повседневные предметы и устройства".

В прошлом месяце платежная и технологическая компания MasterCard объявила, что наймёт в Дублине, Ирландия, 175 новых сотрудников, в том числе специалистов-блокчейн, чтобы увеличить свое присутствие в стране.