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Основатель PayPal : биткоин - это мошенничество

Экономика » Криптовалюты

Основатель и бывший генеральный директор платежной системы PayPal Билл Харрис назвал биткоин мошенничеством. "Я устал говорить: "Будьте осторожны, это спекулятивно".

Основатель PayPal : биткоин - это мошенничество. 386392.jpeg

Затем "Будьте осторожны, это азартные игры". Затем: "Будьте осторожны, это пузырь". Хорошо, я скажу это: биткойн - это мошенничество", - говорит в интервью изданию Recode Билл Харрис.

"Проигравшие - плохо информированные покупатели, оказавшиеся в спирали жадности", - отмечает он. Он говорит о том, что если рассматривать биткоин как средство платежа, то они мало где принимаются.

Тем более, что валюта, стоимость которой может колебаться на 10% или более только за один день, бесполезна в качестве средства платежа.

Экстремальная волатильность цен делает биткойн нежелательным в качестве сохранного актива. А криптобиржи гораздо менее надежны и заслуживают доверия, чем обычные банки и брокеры. Он отмечает, что биткоин не имеет внутренней ценности.

"Это имеет значение, если люди думают, что другие люди будут покупать его по более высокой цене - теории Большого Дурака", -   говорит Билл Харрис.

По его мнению, криптовалюта лучше всего подходит для одного использования: криминальной деятельности. Поскольку транзакции могут быть анонимными - правоохранительные органы не могут легко отслеживать, кто покупает и продает.

Даже обычные покупатели нарушают закон. Налоговое законодательство требует, чтобы каждая продажа криптовалюты регистрировалась как прибыль или убыток капитала, и, разумеется, большинство продавцов биткоинов этого не делают.

Биткоин-транзакции иногда рекламируются как мгновенные и почти свободные, но они часто относительно медленны и дороги. Требуется около часа для подтверждения транзакции биткоинов, а система биткоинов ограничена пятью транзакциями в секунду.

MasterCard может обрабатывать 38 000 в секунду. Отправка 100 долларов США от одного человека другому стоит около 6 долларов США с использованием криптообменников и менее 1 доллар через электронный платеж.

Биткоин абсурдно расточительно относится к природным ресурсам. Билл Харрис сравнивает потребление электроэнергии при майнинге биткоина с потреблением электроэнергии среднего американского домохозяйства в течение двух лет.

Если бы биткоин использовался для значительной части мировой торговли, он потреблял бы очень большую часть мирового электричества, отвлекая дефицитную энергию от полезных целей.

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