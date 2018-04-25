Snoop Dogg выступит на вечеринке Ripple в Нью-Йорке

Компания Ripple, известный поставщик финансовых решений, проведет VIP-вечеринку, получившую название "XRP Community Night" во время Недели блокчейна в Нью-Йорке 15 мая, с участием известного рэпера Снуп Догга (Snoop Dog). Об этом компания сообщила во вторник , 24 апреля.

Концерт пройдет в закрытом формате, однако Ripple разыграет два пригласительных билета в ходе Вечера викторин ("Twitter Trivia" ) и конкурса "Сделай мем" ("Make the Meme"), участники которых смогут участвовать в розыгрыше десяти билетов, соответственно, 26 апреля и 2 мая.

"В качестве особой благодарности тем, кто обеспечивает ликвидность, занимается валидацией транзакций, разработками на базе реестра XRP, рассматривает xRapid как решение для ликвидности и распространяет добрые вести о XRP, мы проводим специальный вечер", - говорится в анонсе на сайте Ripple.

Социальные медиа предсказуемо разделелились между фанатами и скептиками, но один пользователь Twitter доброжелательно прокомментировал:

"Это едва ли первый заход шоубиза в крипту , наряду с участием певца Лайонела Ричи в телевизионном рекламном ролике Super Bowl, рекламирующем Биткойн Фьючерс, а также бывшей футбольной звездой Ливерпуля Майкла Оуэна, выпустившего свой собственный токен, ну и телевизионную звезду и наследницу Пэрис Хилтон, продвигавшую ICO LydianCoin в прошлом году".

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) разоблачила громкое мошенничество в ICO в начале этого месяца , которая была поддержана боксером Флойдом Мэйвезером и DJ Khaled. В ноябре 2017 года SEC выразила серьезную озабоченность тем, что поддержка ICO знаменитостями в некоторых случаях может быть незаконной.

Отметим, что Снуп Догг не в первый раз принимает участие в криптовалютных вечеринках. Кроме того, в январе он оказался одним из тех, кто прорекламировал добавление поддержки криптовалют в приложение для трейдинга Robinhood.

Напомним, в октябре 2017 года участник группы Wu-Tang Clan американский рэпер Ghostface Killa стал сооснователем криптовалютной компании Cream Capital.