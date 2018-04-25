Якут стал жертвой смс-мошенников, предложивших купить крипту

В Якутии в полицию обратился житель города Мирный с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который обманным путем завладел суммой в 21 166 рублей.

Установлено, что незадолго до инцидента на телефон потерпевшего пришло сообщение с предложением приобрести криптовалюту на выгодных условиях.

Заинтересовавшись новомодным в финансовой сфере направлением, мужчина решил купить виртуальную валюту. Для этого он перечислил на указанный в сообщении расчетный счет сумму в 21 166 рублей. Однако взамен мужчина ничего не получил.

Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Различные случаи мошенничества с криптовалютой в интернете начинают набирать обороты.

Не так давно Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, сообщало о 34-х летнем жителе Нижнего Новгорода, который пострадал от действий мошенников. Он лишился имущества на одном из тематических форумов. В результате обмана, он передал неизвестным лицам, принадлежащий ему BTC-e код на $10 000, для обмена на реальные деньги.

Злоумышленники незаконно использовали базу данных одного из форумов в сети интернет. Воспользовавшись учетными данными пользователей из базы, злоумышленники создали тему по обмену BTC-e кодов на российские рубли. От имени различных пользователей, чьи данные они получили, молодые люди оставляли положительные отзывы к созданной теме.

В связи с участившимися случаями мошенничества, полиция советует быть крайне осторожными при совершении каких-либо сделок в интернете. Не спешите переводить деньги на счета неизвестных физических и юридических лиц.