В Китае поймали майнеров, у которых изъяли 600 компьютеров

Полиция муниципалитета Тяньцзинь на севере Китая обезвредила группу добытчиков криптовалюты, воровавших электроэнегрию при майнинге биткоинов, у которых изъяли 600 компьютеров.

Для обеспечения электричеством 600 таких машин требуется несколько сотен тысяч юаней (1 доллар составляет около 6,3 юаня) ежемесячно.

Как отмечают полицейские, это "самый крупный случай кражи электричества за последние годы".

Как сообщает агентство Синьхуа, полиция вышла на след злоумышленников после того, как представители местных электросетей сообщили о необычайно высоком и нестабильном уровне потреблении электричества в одном из районов города.

Энергетики обнаружили, что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей электричества был замкнут "накоротко". В полиции сообщили, что к такой уловке чаще всего прибегают мошенники, желающие скрыть реальный объем потребленной энергии - чтобы ее не оплачивать.

По данным электросетевой компании, обычный уровень потребления электричества вырос на 28% на пике.

В результате оперативных мероприятий был задержан один подозреваемый в организации кражи электричества, а в отношении еще пятерых граждан ведется расследование. Сообщается, что полицейские помимо конфискованных 600 мощных компьютеров, предназначенных для майнинга биткоинов, конфисковали также шесть мощных кондиционеров.

По официальной статистике за 2017 год, в Китае располагалось около 80% майнинговых мощностей мира.