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В Австралии фермеры управляют комбайнами через блокчейн

Экономика » Криптовалюты

Commonwealth Bank of Australia (CBA) реализует проект по применению технологии блокчейна и Интернета вещей (IoT) для управления сельскохозяйственной техникой.

В Австралии фермеры управляют комбайнами через блокчейн. 391193.jpeg

Ранее CBA реализовал сделку по доставке 100 тыс. тонн миндаля, полностью оформленную на блокчейне и проводил исследования по отслеживанию полного цикла по говядине, также с помощью технологии блокчейн.

Проект начался с того, что несколько фермеров из Южной Австралии решили совместно купить трактор, установили на него специальные датчики для сбора данных. Однако их технических возможностей было недостаточно для анализа собираемых данных.

Они провели консультации с CBA и в результате была разработана proof-of-concept для совместного управления активами, использующая устройства IoT. В эту систему управления были включены, комбайны, тракторные опрыскиватели и машины для выращивания сельскохозяйственных культур, велся учет времени их использования и эффективность, отслеживались периоды и причины простоя (необоснованный простой или из-за поломок), график замены узлов и механизмов и т. д.

На основе аналитических данных была создана динамическая модель, которая визуально представила эксплуатационные характеристики сельскохозяйственного опрыскивателя.

Любые изменения, происходящие в модели, тут же поступают на устройства фермеров, что позволяет им на месте принимать решения о том, как наилучшим образом управлять машиной и обслуживать её.

Консалтинговая компания Ernst&Young в сотрудничестве с CBA также изучает повышение эффективности использования сельхозтехникой фермерами в зависимости от земледельческих циклов.

Динамический модуль разработан на технологии блокчейн. На платформе широкое распространение имеют смарт-контракты, которые обеспечивает автоматическую блокировку или разблокировку машину после совершении платежа.

Таким образом фермеры могут при необходимости передавать управление тем или иным агрегатом друг другу, не требуя вмешательства со стороны владельца и с соблюдением интересов всех сторон.

"Использование блокчейна, смарт-контрактов и IoT для работ с ценными активами — значительный шаг вперед в направлении максимизации ценности, которую бизнес извлекает из своих активов, — подчеркнул глава регионального отдела по сельскому хозяйству CBA Тим Харви (Tim Harvey) — Развивая блокчейн-платформу, которая предлагает так называемую долевую собственность, а также рынок обмена, клиенты смогут снизить затраты на владение активами и максимально использовать их".

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