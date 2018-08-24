Установлена цена на первые облигации с использованием блокчейна

Всемирный банк (WB) установил цену для выпуска первых в мире публичных облигаций с использованием блокчейна в объеме 100 млн австралийских долларов ($73.16 млн).

Долговое обязательство называется bond-I, сформировано на базе технологии блокчейн, которая выступает поддерживающей технологии автоматизации процессов двух и более сторон в сделке.

Платформа для выпуска bond-I была разработана внутренним подразделением Commonwealth Bank of Australia (CBA). Базой для выпуска стал закрытый блокчейн на основе Эфириума, который был протестирован Microsoft в части архитектуры платформы, безопасности и устойчивости.

Организатором выпуска этих бумаг был выбран Commonwealth Bank of Australia (CBA) — входит в "Большую четверку" банков страны — который заявил в начале августа, что эмиссия намечена на 28 августа.

Фиксированная доходность двухлетних долговых бумаг составит 2.251% годовых. В официальном пресс-релизе CBA отмечается, что блокчейн впервые используется для выпуска международных банковских облигаций, размещаемых для привлечения денег суверенных фондов.

Указано, что в пул первых инвесторов bond-i с большой долей вероятности войдут Northern Trust, QBE Insurance и Treasury Corporation of Victoria. Другие аналогичные текущие проекты на блокчейне CBA давно реализует и тестирует на частных рынках.

WB ежегодно продает облигаций на $50-60 млрд, привлеченные средства идут на поддержку экономического прогресса в развивающихся странах. Средства направляются на меры по снижению уровня бедности и повышению устойчивости на мировых рынках.

В заявлении директор по IT Всемирного банка Денис Робитэйл (Denis Robitaille) сказал:"Этот первичный выпуск облигации является важной вехой в наших усилиях по изучению того, как мы можем консультировать наши страны-клиенты о возможностях и рисках, которые предлагают революционные технологии, по мере того, как мы стремимся к достижению целей устойчивого развития".

Казначей Всемирного банка Арунма Отех (Arunma Oteh) заявила, что запуск технологии происходит почти спустя год совместной работы с CBA. Правительство Австралии уделяет большое внимание безопасности данных, поэтому для обеспечения работ в этой области недавно заключило большой контракт с IBM.

В России облигации на блокчейне первым разместил "Мегафон" в 2017 году на 500 млн рублей. Они были выпущены для целей внутреннего учета. Мобильный оператор МТС и Sberbank CIB провели сделку полного цикла по размещению коммерческих облигаций на блокчейне, однако размещение было частным и внебиржевым.

JP Morgan, Agricultural Bank of China и BBVA, уже протестировали системы на основе блокчейна для выпуска облигаций и займов. Осенью 2016 года французский банк BNP также объявил о том, что изучает технологию для распространения инструментов, известных как мини-облигации.