Уполномоченный представитель ведомства Хестер Пирс в Twitter сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может пересмотреть свой отказ в запуске девяти биткоин-ETF: "Комиссия (председатель и комиссары) делегируют некоторые задачи своим сотрудникам.
В таком случае они действуют от имени Комиссии. Комиссия может пересмотреть решения подчиненных, что и произойдет сейчас".
О возможном пересмотре говорится и в письме секретаря SEC Брента Филдса в адрес старшего советника NYSE Group Дэвида ди Грегорио: "Данным письмом мы хотим вас уведомить, что, согласно Правилу 43 I Процедурных Комиссии (17 CFR 20 I .43 1), Комиссия пересмотрит делегированную деятельность. В соответствии с Правилом 431 (e), решение от 22 августа остается в силе до тех пор, пока Комиссия не решит обратное".
Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказала в удовлетворении девяти заявок на торговлю акциями индексных фондов ETF, привязанных к биткоину и торгующих фьючерсами на эту криптовалюту. Регулятора беспокоят возможные манипуляции и махинации на криптовалютном рынке, а также обеспечение участниками рынка достаточной защиты инвесторов.
Открытие ETF должно сделать процесс торговли криптовалютой более прозрачным. По данным СМИ, источники в SEC несколько раз заявляли, что регулятор может принять положительное решение до конца года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Представитель НАТО заявила, что развертывание армий вокруг России носит оборонительный характер. При этом Запад проговорился, что жестоко обманул Россию.
Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Таково мнение 70% украинцев, принявших участие в социологическом опросе.
Согласно решению суда, все украденные Захарченко деньги, вплоть до копейки, пойдут впрок, на нужды Российской Федерации.
В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".