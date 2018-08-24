В США пересмотрят отказ в запуске девяти биткоин-ETF

Уполномоченный представитель ведомства Хестер Пирс в Twitter сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может пересмотреть свой отказ в запуске девяти биткоин-ETF: "Комиссия (председатель и комиссары) делегируют некоторые задачи своим сотрудникам.

В таком случае они действуют от имени Комиссии. Комиссия может пересмотреть решения подчиненных, что и произойдет сейчас".

О возможном пересмотре говорится и в письме секретаря SEC Брента Филдса в адрес старшего советника NYSE Group Дэвида ди Грегорио: "Данным письмом мы хотим вас уведомить, что, согласно Правилу 43 I Процедурных Комиссии (17 CFR 20 I .43 1), Комиссия пересмотрит делегированную деятельность. В соответствии с Правилом 431 (e), решение от 22 августа остается в силе до тех пор, пока Комиссия не решит обратное".

Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказала в удовлетворении девяти заявок на торговлю акциями индексных фондов ETF, привязанных к биткоину и торгующих фьючерсами на эту криптовалюту. Регулятора беспокоят возможные манипуляции и махинации на криптовалютном рынке, а также обеспечение участниками рынка достаточной защиты инвесторов.

Открытие ETF должно сделать процесс торговли криптовалютой более прозрачным. По данным СМИ, источники в SEC несколько раз заявляли, что регулятор может принять положительное решение до конца года.