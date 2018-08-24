Полиция в Калифорнии арестовала еще одного хакера, обвиняемого в подмене телефонных номеров с целью кражи криптовалюты.
Как сообщает издание Motherboard, 19-летний Хавьер Нарваез (Xzavyer Narvaez) обвиняется в семи эпизодах, связанных с компьютерным мошенничеством с использованием личных данных и краже.
Арест Нарваеза происходит примерно через месяц после ареста двадцатилетнего студента из Бостона Джоэла Ортиса, которого подозревают в краже пяти миллионов долларов США в криптовалюте с помощью 40 SIM-карт, украденных, в том числе, у инвесторов с конференции Consensus.
По данным полиции, молодой мошенник перевел часть биткоинов, которые он украл, на покупку спортивного автомобиля. Так он купил McLaren 2018-го года, частично заплатив в биткоинах, а частично за счет продажи Audi R8 2012 года, который Нарваез приобрел в июне 2017 года за биткоины.
Следователи получили записи от биткоин-провайдера платежей BitPay и криптовалютной биржи Bittrex. Согласно отчетам, в период с 12 марта по 12 июля этого года на счету Нарваеза было зафиксировано 157 биткоинов (сейчас около 1 млн долларов США).
Следователи из специальной службы, которые занимались расследованием взломов с помощью SIM-карт, напали на след Хавьера Нарваеза, когда обнаружили, что мобильный телефон, используемый Ортисом в какой-то момент, входит в аккаунт Нарваезе в Gmail.
Мобильный оператор AT&T предоставил властям уникальные идентификационные номера или IMEI сотовых телефонов, используемых для получения номеров жертв, координаты вышек, к которым подключались эти телефоны, и записи вызовов Нарваеза. Эта информация и помогла выявить связь двух преступников.
Следователи выявили трех жертв Нарвеаза. По словам следователей, одна из жертв заявила, что из-за взлома в прошлом году потеряла 150 000 долларов США.
Нарваез был освобожден без залога 20 августа, а Ортис все еще находится в тюрьме.
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