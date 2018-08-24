"Просто Эфириум" из Google Play - просто мошенник

Одно из приложений, доступных до вчерашнего дня в Google Play было ничем иным, как мошенническим продуктом, маскировавшимся под игру. Об этом сообщил Лукас Стефанко (Lukas Stefanko) из Словакии, которых занимается кибербезопасностью.

Он обнаружил в Google Play мошенническое приложение под названием Ethereum, которое можно было приобрести за 335 евро или $388, что почти в 100 раз больше текущих котировок этой криптовалюты.

Об этом Стефанко написал в своем Twitter, где дополнительно отметил, что покупка приложения не равносильна приобретению криптовалюты, хотя, скорее всего, авторы приложения рассчитывали на наименее опытную часть аудитории криптовалютного пространства, которая решит, что с покупкой приложения они приобретают криптовалюту ETH.

Более того, он с настороженностью отметил, что уже более 100 человек (по данным счетчика покупок приложения) "купились" на эту дезинформацию с августа 2017 года. Приложение, загруженное разработчиком "Google Commerce LTD" содержало крайне скудное описание, в котором было всего два слова - "просто Ethereum".

Подлинный разработчик, загружающий приложения от имени компании Google, носит название "Google LLC". На данный момент приложение уже удалено из Google Play Market. Месяц назад Google запретил размещать в Google Play приложения, которые рекламируют, предназначены или могут быть использованы для майнинга криптовалют.

Исключением стали только те приложения, которые позволяют удаленно управлять майниговым оборудованием. Несмотря на это, в Google Play продолжает оставаться множество запрещенных и откровенно мошеннических приложений.

Формально разработчики имеют 30 дней "переходного периода" после введения любых изменений политики работы компании, чтобы успеть внести изменения и соответствовать правилам. Однако только на прошлой неделе новое приложение JSEcoin появилось в доступе в Play Store.

В ближайшие 2 недели пройдут 30-дневные "каникулы" по введению новых политик и станет очевидным сколько разработчиков удалят из сервиса свои разработки. Ряд экспертов высказывает опасения, что мошенники будут действовать более тонко, чтобы преследовать свои незаконные цели, а борьба с ними станет более кропотливой.

Также нужно напомнить, что в своей борьбе с криптовалютным мошенничеством в апреле этого года Google запретил любые расширения для браузера Chrome, которые позволяли добывать криптовалюты. А еще чуть раньше, в марте, запретил рекламу любых объявлений, связанных с криптовалютными проектами.