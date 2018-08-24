МВД планирует наказывать за теневой оборот крипты

МВД прорабатывает идею корректировки законодательства о цифровых финансовых активах в части легализации оборота криптовалют с открытым кодом, таких как Биткоин, Ethertum и др. "с обязательной регистрацией в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое регулирование".

Кроме того, МВД обсуждает установление уголовной ответственности за их теневой оборот. Как сообщают "Известия", такие предложения следует из письма начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Минфин от 13 июля.

Чиновник попросил министерство высказать мнение о реализации перечисленных мероприятий и целесообразности таких законодательных изменений.

В свою очередь Министерство финансов в ответном письме за подписью замглавы Сергея Сторчака от 2 августа отметило, что в принятом в первом чтении законопроекте "О цифровых финансовых активах" определено, что они не являются законным средством платежа на территории РФ и рубль в обязательном порядке остается единственным законным платежным средством.

При этом проектом предусмотрена возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту только через "операторов обмена цифровых финансовых активов" при условии проведения необходимых процедур по идентификации.

Такой подход позволяет снизить риски владельцев цифровых финансовых активов и обеспечить соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В письме Минфина подчеркивается, что в рамках подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении также прорабатывается вопрос об установлении обязательного контроля за операциями по обмену криптоактивов на валюту РФ или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. По мнению Минфина, эти меры позволят повысить эффективность проведения идентификационных процедур в отношении криптоактивов и минимизировать риски в области соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Такие риски по мнению министерства могут возникнуть, прежде всего на этапе вывода криптоактивов в фиатные деньги.

Поэтому вопросы определения мер ответственности за нарушение установленного порядка совершения сделок с криптоактивами необходимо рассматривать с учетом положений законопроекта, который еще дорабатывается. Однако, в Минэкономразвития считают, что говорить о привлечении к уголовной ответственности пока рано.

Как сообщил "Известиям" Заместитель министра экономического развития Савва Шипов: "говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано". Для этого нужно в первую очередь сформировать позитивное регулирование. Это планируется сделать в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта.

Как он отметил: "Не ясен предмет предполагаемого правонарушения. Предмет самостоятельного состава правонарушения, связанного с оборотом криптовалюты, на данный момент отсутствует.

Если же криптовалюта выступает как средство платежа при обороте оружия, наркотиков или иных товаров, за оборот которых установлена уголовная ответственность, в этих случаях привлекать к уголовной ответственности за использование криптовалюты можно уже сейчас, и речь может идти только об уточнении уже существующих составов".