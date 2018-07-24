FlipNpik вышла на азиатский рынок и привлекла 2 миллиона долларов

Первая международная социальная блокчейн-сеть FlipNpik, за первые 4 дня Privat Sale привлекла 2 миллиона долларов. Как сообщает пресс-служба проекта, инвестиции были получены как в криптовалютных, так и в фиатных платежах.

"Мы очень рады помочь большому сообществу людей, пока еще новичков в вопросах криптообмена, сломать "криптобарьер", имея возможность принимать фиатные транзакции, облегчающие покупку токенов", — говорит Генри Харланд, генеральный директор FlipNpik Worldwide.

В криптовалютных транзакциях имя получателя неизвестно, в то время как фиатные переводы хранят в себе всю необходимую информацию об участниках сделки. Таким образом банки выступают дополнительным гарантом благонадежности ICO проектов работающих с фиатом.

Стало известно, что FlipNpik, заключила в прошлом месяце два стратегических партнерства в Азии. Первое с ведущей венчурной сингапурской компанией iFashion Group, специализирующейся на инвестировании и приобретении модных предприятий электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Это открыло для FlipNpik доступ к 10 000 новых торговых представителей, а так же к базе из более чем 40 000 подписчиков из магазинов MGX (дочерней компании iFashion).

Второй крупный контракт был подписан с индонезийским проектом Vexanium — децентрализованной маркетинговой экосистемой использующей технологию блокчейн.

Данный шаг позволил увеличить аудиторию FlipNpik на 3500 продавцов, а так же получить законный доступ к многомиллионной базе контактов пользователей.

Эти два партнерства, несомненно, расширят возможности FlipNpik на азиатских рынках. С этого момента, FNP (токены проекта) официально будут приниматься в качестве оплаты на платформе электронной коммерции.

Так же стало известно, что FlipNpik ведет переговоры по подписанию нескольких новых соглашений, которые увеличат присутствие FlipNpik на азиатских и мировых рынках.

В настоящий момент действуют специальные условия на покупку токенов FlipNpik, дающие "китовые" бонусы (до 100%). Программа действует всего 15 дней и будет продолжаться до 3 августа. Минимальный порог входа для активации бонуса — 100 долларов. Подробная информация об условиях участия и возможностях покупки токенов, есть на официальном сайте FlipNpik.

FlipNpik — первая социальная блокчейн-сеть, позволяющая пользователям монетизировать свои сообщения в социальных сетях, поддерживая любимые местные магазины. Пользователи получают вознаграждение за размещение и продвижение бизнеса. Проект зарегистрировал компании в Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Сингапуре, Канаде и Франции, а так же уже представлен мобильным приложением доступным на iOS и Android.