Объем инвестиций в "Умный город" составит $81 млрд

Консалтинговая компания IDC прогнозирует, что объем инвестиций в проекты "Умный город" в глобальном масштабе в 2018 году составит более $81 млрд, а к 2022 году он вырастет до $158 млрд.

В их отчете по глобальным расходам на блокчейн-решения (Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide) содержится подробный обзор инвестиций в технологии, связанных с целым рядом направлений, программ и вариантов использования технологий блокчейн для развития "Умных городов".

Представитель IDC Серена Да Ролд отметила: "Интеллектуальный транспорт и информационная общественная безопасность остаются крупнейшими инвестиционными областями, но мы также находим другие значительные направления в расходовании средств в городах во всем мире".

Так, компания выделила три крупнейших направления, на которые будет уходить четверть глобальных расходов по развитию "Умных городов" в 2018 году.

Это фиксированный визуальный контроль, интеллектуальное управление трафиком и интеллектуальное наружное освещение. К 2022 году интеллектуальное управление трафиком будет преобладать над интеллектуальным наружным освещением. При этом, на эти три направления будет приходиться уже не четверть, а лишь пятая часть общих расходов, та как станет больше мелких и быстрорастущих направлений.

Если говорить про регионы, то лидером в географическом разрезе является Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай и Японию, на который в этом году придется почти 42% мировых расходов. Далее следуют Америка - 33% и регион EMEA, включающий Европу, Ближний Восток и Африку - 25%. Если говорить об отдельных странах, то лидируют США и Китай. На уровне городов список возглавляют Сингапур, Токио, Нью-Йорк, Лондон и Шанхай.