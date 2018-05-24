Регулятор Испании дал детальные ответы по закону о крипте

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV — Comisión Nacional del Mercado de Valores), которая является регулятором финансового рынка страны, уточнила свою позицию относительно зарегистрированных фондов, инвестирующих напрямую в криптовалюты, деятельность которых юридически описана Законом 22/2014.

В документе "Вопросы и ответы", опубликованном на официальном сайте регулятора о деятельности и услугах, которые могут подпадать под регулирование Комиссии, адресованном финтех-компаниям, на один вопрос "Может ли фонд, зарегистрированный CNMV, напрямую инвестировать в криптовалюты?", дан ответ "Этот тип фондов имеет юридическую силу в соответствии с Законом 22/2014, который регулирует помимо деятельности венчурных предприятий и другие виды коллективных инвестиционных предприятий закрытого типа и их управляющие организации".

То есть подобные инвестиции считаются законными, если сделаны через закрытые компании коллективных инвестиций (EICC), закрытые инвестиционные фонды (FICC) и закрытые инвестиционные компании (SICC).

Для EICC важно, чтобы "политика дивестиции его участников или партнеров" должна отвечать двум требованиям: "изъятие инвестиций фонда должно происходить одновременно для всех инвесторов или участников" и "то, что получено каждым инвестором или участником, основывается на правах, соответствующих каждому из них, в связи с установленными условиями в его уставе или правилах для каждого класса акций или доли".

CNIC отметила, что для FICC и SICC есть свои требования и условия. FICC, зарегистрированный в Комиссии, должен управляться компанией закрытого типа, занимающейся коллективным инвестированием (SGEIC) или управляющей компанией коллективного инвестиционного учреждения (SGIIC), которая уполномочена управлять этими видами средств.

Комиссия также отметила, что FICC и SICC не подпадают под регулирование CNMV (за исключением самоуправляемых SICC) на основании положений статьи 85 Закона 22/2014.

Зарегистрированные фонды могут теоретически инвестировать в криптовалюты напрямую, однако регулятор подчеркнул слдует учитывать, что Инвестиции FICC и SICC в криптовалюты поднимают ряд практических проблем, связанных с соблюдением законов, касающихся оценки активов, управления ликвидностью и гарантий сохранности депозитов.

Europa Press сообщила в начале этого месяца, что CNMV "будет применять свои правила регулирования ценных бумаг к криптовалютам до тех пор, пока не будет принято единое европейское регулирование".

В издании цитируется генеральный директор CNMV по стратегической политике и международным отношениям Виктор Родригес (Víctor Rodríguez), который сказал: "Подход, принятый CNMV — попытка применить существующее регулирование ценных бумаг к криптовалютам до тех пор, пока нет международного или европейского единого стандарта".

Правительство Испании обратилось с требованием предоставить информацию об операциях с криптовалютами, что выявлять и пресекать на территории страны факты уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с использованием цифровых валют.﻿