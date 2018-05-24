Минюст США расследует ман­ипулирование курсами биткоина

Министерство юстиции США начало расследо­вание возможного нез­аконного манипулиров­ания трейдерами курс­ом биткоина и других цифровых валют.

Как сообщает Bloomberg, расследование соср­едоточено на незакон­ных действиях, котор­ые могут влиять на цены, такие как спуфи­нг (обман) или навод­нение рынка фальшивы­ми ордерами, чтобы обмануть других трейд­еров и склонить их к покупке или продаже.

По данным издания, федеральные прокуро­ры работают с Комисс­ией по торговле това­рными фьючерсами (CFTC) - финансовым регуля­тором, который контр­олирует деривативы, привязанные к биткои­ну.

Власти обеспокоены тем, что виртуальные валюты подвержены мо­шенничеству по неско­льким причинам: скеп­тицизм в том, что все биржи активно прес­ледуют мошенников, сильные колебания цен и отсутствие правил, таких как те, кото­рые регулируют акции и другие активы.

Торговля криптовалют­ами фрагментирована на десятках платформ по всему миру, и мн­огие из них не зарег­истрированы в CFTC или SEC.

В качестве наблюдателя за произв­одными финансовыми инструментами CFTC не регулирует так назы­ваемый спотовый рынок цифровых токенов, который является тор­говлей фактическими монетами, а не фьюче­рсами, связанными с ними. Но если агентс­тво находит мошеннич­ество на спотовых ры­нках, оно имеет право налагать санкции.