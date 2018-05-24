Министерство юстиции США начало расследование возможного незаконного манипулирования трейдерами курсом биткоина и других цифровых валют.
Как сообщает Bloomberg, расследование сосредоточено на незаконных действиях, которые могут влиять на цены, такие как спуфинг (обман) или наводнение рынка фальшивыми ордерами, чтобы обмануть других трейдеров и склонить их к покупке или продаже.
По данным издания, федеральные прокуроры работают с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - финансовым регулятором, который контролирует деривативы, привязанные к биткоину.
Власти обеспокоены тем, что виртуальные валюты подвержены мошенничеству по нескольким причинам: скептицизм в том, что все биржи активно преследуют мошенников, сильные колебания цен и отсутствие правил, таких как те, которые регулируют акции и другие активы.
Торговля криптовалютами фрагментирована на десятках платформ по всему миру, и многие из них не зарегистрированы в CFTC или SEC.
В качестве наблюдателя за производными финансовыми инструментами CFTC не регулирует так называемый спотовый рынок цифровых токенов, который является торговлей фактическими монетами, а не фьючерсами, связанными с ними. Но если агентство находит мошенничество на спотовых рынках, оно имеет право налагать санкции.
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
В 1950-е годы в США среди деревенских парней была распространена игра “Цыпленок”. Ее суть заключалась в том, что парни садились в автомобили и ехали друг другу навстречу, лоб в лоб, достаточно быстро. Тот, кто в последний момент решал избежать столкновения и сворачивал, впоследствии получал кличку Цыпленок. Мировая геополитика похожа на эту игру.