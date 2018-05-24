На первой встрече новой рабочей группы по криптовалюте и блокчейну при британском правительстве обсуждались задачи группы на ближайшее будущее.
Среди них исследование влияния криптовалютных активов, изучение возможностей и потенциальных рисков применения технологии блокчейн в финансовой сфере, а также оценка необходимости и уровень регулирования криптовалютной сферы.
В состав "рабочей группы по криптовалютным активам" входят генеральный директор по финансовым услугам казначейства ее Величества Кэтрин Брэддик (Katharine Braddick), исполнительный директор управления финансового надзора (FCA) Эндрю Бэйли (Andrew Bailey) и заместитель управляющего Банка Англии Дайв Рамсден (Dave Ramsden).
В задачи группы входит изучение влияния криптовалютных активов, выявление потенциальных преимуществ, а также потенциальных проблем, связанных с применением технологии блокчейна в финансовом секторе, разработка норм регулирования криптовалютной сферы.
"Криптовалютные активы стали областью повышенного интереса для рынков и регулирующих органов во всем мире, включая управления финансового надзора. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими коллегами, представителями Банка Англии и Казначейства в рамках целевой группы по разработке регуляторной политики для криптовалютных активов", - заявил журналистам Эндрю Бейли.
"Технологии, которые лежат в основе криптовалютных активов, могут принести пользу как отдельной финансовой системе, так и экономике в целом. В тесном сотрудничестве с Казначейством и Управлением финансового надзора, нами будут изучены возможности и потенциальные риски, которые несут в себе эти технологии", - отметил Дейв Рамсден.
Группа проанализирует резальтаты уже проделанной британским правительством и регуляторами работы, а также изучит "новые взгляды" исследователей, потребительских групп, торговых организаций и интересы отдельных лиц в этой индустрии.
Рабочая группа была сформирована в марте в рамках более масштабной "Стратегии в секторе финтеха". Планируется, что следующая встреча состоится в июле, а о результатах своей работы они отчитаются в третьем квартале текущего года.
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