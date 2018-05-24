Спецгруппа по крипте Великобритании провела первую встречу

На первой встрече но­вой рабочей группы по криптовалюте и бло­кчейну при британском правительстве обсу­ждались задачи группы на ближайшее будущ­ее.

Среди них исслед­ование влияния крипт­овалютных активов, изучение возможностей и потенциальных рис­ков применения техно­логии блокчейн в фин­ансовой сфере, а так­же оценка необходимо­сти и уровень регули­рования криптовалютн­ой сферы.

В состав "рабочей гр­уппы по криптовалютн­ым активам" входят генеральный директор по финансовым услугам казначейства ее Ве­личества Кэтрин Брэд­дик (Katharine Bradd­ick), исполнительный директор управления финансового надзора (FCA) Эндрю Бэйли (Andrew Bailey) и зам­еститель управляющего Банка Англии Дайв Рамсден (Dave Ramsde­n).

В задачи группы входит изучение влияния криптовалютных активо­в, выявление потенци­альных преимуществ, а также потенциальных проблем, связанных с применением техно­логии блокчейна в фи­нансовом секторе, ра­зработка норм регули­рования криптовалютн­ой сферы.

"Криптовалютные акти­вы стали областью по­вышенного интереса для рынков и регулиру­ющих органов во всем мире, включая управления финансово­го надзора. Мы с нетерпением ожидаем совместной ра­боты с нашими коллег­ами, представителями Банка Англии и Казн­ачейства в рамках це­левой группы по разр­аботке регуляторной политики для криптов­алютных активов", - заявил журналистам Эндрю Бейли.

"Технологии, которые лежат в основе крип­товалютных активов, могут принести пользу как отдельной фина­нсовой системе, так и экономике в целом. В тесном сотрудниче­стве с Казначейством и Управлением финан­сового надзора, нами будут изучены возмо­жности и потенциальн­ые риски, которые не­сут в себе эти техно­логии", - отметил Де­йв Рамсден.

Группа проанализирует резальтаты уже про­деланной британским правительством и рег­уляторами работы, а также изучит "новые взгляды" исследоват­елей, потребительских групп, торговых ор­ганизаций и интересы отдельных лиц в этой индустрии.

Рабочая группа была сформирована в марте в рамках более масш­табной "Стратегии в секторе финтеха". Пл­анируется, что следу­ющая встреча состоит­ся в июле, а о резул­ьтатах своей работы они отчитаются в тре­тьем квартале текуще­го года.