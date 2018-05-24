"Русский хакер" Александр Винник, подозреваемый в США в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже и задержанный в Греции в прошлом году,признался в отмывании денежных средств в крупном размере.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Явка с повинной поступила в Генпрокуратуру России. В ней говорится, что с 2011 по 2017 годы Винник причинил неустановленной группе россиян материальный ущерб в 750 миллионов рублей, сказал собеседник агентства.
В частности Винник признался в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем, в особо крупном размере, и осуществлении мошеннической деятельности с использованием имеющегося у него доступа к криптовалютной бирже BTC-E.
Документ передан в отдел полиции по Останкинскому району Москвы для принятия процессуального решения. Греческий адвокат обвиняемого Илиас Спирлиадис подтвердил факт отправки его подзащитным явки с повинной российским властям.
Как пояснил адвокат, признание может послужить поводом для нового запроса РФ на выдачу россиянина, который, согласно решению греческого суда, должен быть экстрадирован в США.
Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано.
13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции мужчины в США. Окончательное решение о судьбе россиянина должен принять министр юстиции Греции.
В США Виннику предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютой. 38-летний россиянин был арестован в Греции в июле 2017 года, а в октябре суд города Салоники принял решение об его экстрадиции в США.
По версии американских властей, Винник является одним из создателей криптовалютной биржи BTC-E, через которую производился незаконный обмен и отмывание денежных средств.
По словам самого обвиняемого, его арест является операцией американских спецслужб. Российские власти в свою очередь также добивались выдачи Винника, выдвинув против него менее серьезные обвинения - его обвиняют в мошенничестве на сумму в 667 тысяч рублей. В США же ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.
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