Греф: криптовалюта недозрелая и переоцененная технология

Глава Сбербанка России Герман Греф считает криптовалюту недозрелой и переоцененной технологией, а абсолютным лидером назвал технологии искусственного интеллекта.

Такое мнение он высказал во время публичной лекции "Технологические тренды и факторы опережающего развития" в Кишиневе.

"Такие вещи как криптовалюта - это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь", - цитирует слова Грефа ТАСС.

Он назвал искусственный интеллект "новым электричеством", "драйвером экспоненциального роста".

"Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи", - заявил Греф.

Он также добавил, что происходящие в мире фундаментальные перемены в области технологий дают новые возможности небольшим странам для развития.

"Мы стоим на пороге таких грандиозных изменений, которые по своей значимости могут быть сравнимы с зарождением жизни на земле.

У маленьких государств сегодня появился уникальный шанс занять свое достойное место под солнцем, когда старый мир изменился, а новый еще не создан", - сказал он, отметив, что быстро меняющиеся технологии стремительно меняют наше настоящее и будущее.

Глава "Сбербанка" приехал в Кишинев по приглашению президента Молдавии Игоря Додона, который также присутствует на мероприятии.