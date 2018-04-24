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Источник Правда.Ру

Yodse готова составить конкуренцию Alibaba/AliExpress

Экономика » Криптовалюты

Создатели платформы Yodse решили показать производителям и покупателям все плюсы использования криптовалют и блокчейна в области торговли на примере своей площадки и нашли реальное применение данных цифровых технологий.

Yodse готова составить конкуренцию Alibaba/AliExpress. 386339.jpeg

Создаваемая экосистема ориентирована на производителей промышленных товаров, поскольку объем мирового рынка промышленных товаров составлял порядка $37 трлн.

Исследование, проведенное специалистами команды Yodse, выявило отсутствие прямых конкурентов подобной платформы на рынке.

Так, в рамках популярных мировых торговых площадок, связывающих продавцов с покупателями и осуществляющих продажу товаров и услуг массового спроса через Интернет, таких как, Amazon и eBay, и вовсе не представлены крупные производители промышленной группы товаров.

Косвенным конкурентом для платформы Yodse является мировая онлайн B2B-площадка для торговли Alibaba/AliExpress, где представлены различные группы промышленных товаров.

Однако данная площадка имеет свои разительные отличия в обеспечении комплекса по ведению бизнеса для изготовителей и покупателей, реализованного в рамках экосистемы Yodse.

Таким образом, Yodse станет уникальной торговой площадкой в своем роде за счет своих сравнительных преимуществ. Yodse (Your Open Direct Sales Ecosystem) – децентрализованная, прозрачная, глобальная экосистема, которая позволит напрямую связать производителей и покупателей промышленных товаров по всему миру.

Сегодня очевидным является факт отсутствия прямого моста между конечным покупателем и изготовителем промышленной группы товаров.

Платформа Yodse как раз выступает в качестве подобного моста, который позволит осуществить прямую коммуникацию конечного покупателя с изготовителями промышленной продукции в обход всех посредников и иных существующих бюрократических процедур, значительно увеличивающих стоимость товаров.

Платформа обеспечит децентрализованное хранение данных о транзакциях и товарах, предоставит максимальную прозрачность транзакций между изготовителями и покупателями благодаря использованию технологии блокчейн, позволит оплачивать товары криптовалютой.

Все цены, которые будут представлены в рамках платформы, будут предоставлены напрямую от заводов-изготовителей.

Пользователям будет доступна локализация продукции, оперативная поддержка 24/7, сделки будут подтверждены смарт-контрактами, банк типовых документов (для торговой и экспортной деятельности), арбитраж и урегулирование споров, страхование, реферальная программа, возможность оплаты и займов в токенах Yodse.

Комиссия за услуги площадки Yodse (1% - в токенах Yodse, 1,5% - в других криптовалютах, 3% - в фиатных валютах). Токен Yodse выпущен на платформе Ethereum (ERC20) и представляет собой элемент экосистемы, без которого она не сможет полноценно функционировать.

Основное предназначение токена Yodse заключается в том, что он представляет собой купон предоплаты, используемый для оплаты услуг и для выплат вознаграждений площадки.

Всего в обращение выпущено 100 000 000 токенов Yodse, из которых 60 000 000 представлено на продажу в рамках ICO. На данный момент приобрести токен можно в рамках проходящей предварительной продажи, которая продлится с 23 апреля по 6 мая 2018 года.

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