В Калифорнии предлагают закон о записи биржевой информации на блокчейне

Сенатор Боб Герцберг, представляющий 18-й округ Сената Калифорнии, предложил законопроект, разрешающий применение технологии Блокчейн для определенных бизнес-практик.

Закон SB 838 позволил бы корпорациям применять технологию Блокчейн для одной или нескольких распределенных сетей для регистрации и сохранения "имен всех акционеров корпорации, записи и количества акций, зарегистрированных на имя каждого из этих акционеров, и всех выпусков и переводов акций корпорации".

Герцберг, который "настроен работать над управлением для следующего поколения, а не для следующих выборов", представил SB 838 перед комитетом банковских и финансовых учреждений Сената.

Законопроект установит "безопасный метод выпуска и передачи сертификатов корпоративных акций" и, как сообщается, является первоначальным шагом к интеграции технологии Блокчейн в Калифорнии в ограниченном объёме.

Герцберг сказал в пресс-релизе: "Мир вокруг нас меняется, и правительство должно адаптироваться к этому быстро развивающемуся времени. Калифорнии необходимо оставить наше наследие в освоении новых и развивающихся технологий, особенно таких, как Блокчейн, которые охватили весь мир и обеспечивают высокий уровень безопасности, который устойчив к взлому".

Напомним, в марте губернатор штата Теннеси подписал законопроект о признании юридического авторитета технологии Блокчейн и смарт-контрактов при проведении электронных транзакций. Закон также защищает права собственности на определенную информацию, защищенную технологией Блокчейн.