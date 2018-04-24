Dubai ArtBank будет заниматься исключительно финансированием сделок с предметами искусства и использовать только собственную криптовалюту.
Быстрый рост и динамичность арт-сообщества Дубая побудили Управление культуры и искусств Дубая создать платформу, позволяющую не только делиться художественным контентом, но и изучить возможности для сотрудничества и взаимодействия между разными участниками рынка искусства.
По мнению создателей, это позволит управлять коллекциями произведений искусства с использованием криптовалюты вместо наличных, что будет способствовать более высокой отдаче для творческих активов.
"Это еще один пример того, что Дубай играет ведущую роль в внедрении передовых технологий для повышения передового опыта в различных сферах жизни.
Я уверена, что эта инициатива поможет более тесно интегрировать искусство в цифровой мир и вдохновит на развитие процветающей творческой экосистемы", - сказала заместитель главы Управления культуры и искусств эмирата Дубай Латифа бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Она также отметила, что инициатива является частью стратегической цели Управления культуры и искусств Дубая по изучению технологических решений для удовлетворения потребностей художников и более широкого творческого сообщества.
Кроме того, создание и запуск криптовалюты, по ее мнению, несомненно, позитивным образом скажется на укреплении экономики эмирата.
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