Как ЧОПы заработают на "очкариках с биткоинами"

Охранные предприятия готовы сопровождать сделки по криптовалюте. Это стало актуальным после участившихся нападений на продавцов и покупателей биткоинов, сообщает "Лайф.Ру".

В Москве ЧОПы уже начали предлагать такие услуги. К тому же они готовы расследовать преступления в сфере криптовалюты, так как пока полиция неохотно возбуждает и расследует дела, связанные с мошенничеством с виртуальной валютой.

Так, задержана группировка грабителей из Дагестана, совершавшая нападения на криптоинвесторов в Москве. Несколько дней назад у москвича при попытке обменять криптовалюту украли биткоинов на 10 млн рублей. За неделю до этого по похожей схеме у жителя Нижнего Новгорода украли 800 тысяч рублей. Пострадал даже 79-летний житель Волгограда от рук мошенников.

Криминальная ситуация и породила предложение в сфере услуг. Задача телохранителей здесь выявить возможную угрозу и нейтрализовать ее. Проходит услуга как личная охрана с расценками от 1000 рублей в час. Но стоимость может увеличиться в зависимости от количества охранников и машин сопровождения.

Заключаются договора на охрану имущества, находящегося при человеке: по закону в России нельзя охранять непосредственно людей. Стоимость услуг также может зависеть от суммы сделки: тогда ЧОП берет процент от нее.

За расследование уже ограбленных криптоинвесторов берутся частные детективы. Владельцы криптовалюты лишены возможности защиты своих интересов в судебном или административном порядке. В правовом поле ещё нет чёткого определения криптовалюты, а Минфин склоняется больше к определению биткоина и других подобных валют как "денежных суррогатов".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что продолжаются нападения на представителей криптовалютной индустрии. Так, в Англии четверо вооруженных злоумышленников ворвались в дом криптовалютного трейдера и, угрожая убийством, заставили его перевести им крупную сумму в биткоинах.

Хотя обнаружить бандитов не удалось до сих пор, эксперты говорят, что им будет непросто обналичить украденные биткоины. Правоохранители заявили, что это первое ограбление в Великобритании такого рода.

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