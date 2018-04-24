TSMC получил рекордных доход в $8,5 млрд

Мировой лидер по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), сообщил о рекордных объемах продаж в марте 2018 года, что напрямую связано с повышенным спросом на устройства для майнинга криптовалют.

TSMC на собрании акционеров объявила о доходах в 248 миллиардов тайваньских долларов (приблизительно 8.46 миллиарда долларов США) в первом квартале 2018 года - на 6.1% больше, чем в прошлом году за этот же период.

Март стал самым успешным месяцем в истории TMSC, за него компания получила примерно в $3.5 млрд или 41% от общей прибыли компании за первый квартал 2018 года. С.C. Вэй (С.C. Wei), со-президент TSMC, назвал криптовалютный майнинг движущей силой спроса на продукты TSMC, заявив, что "эти результаты в основном обусловлены высоким спросом на высокопроизводительные вычисления, такие как криптовалютный майнинг".

Марк Лю (Mark Liu) , еще один со-президент TSMC, выразил ожидания компании относительно того, что спрос индустрии криптовалютного майнинга будет оставаться высоким в течение 2018 года, несмотря на то, что ожидается снижение продаж 28 нм чипов.

"Мы наблюдали очень высокий спрос в первом квартале от криптовалютного сообщества. Во втором квартале, хотя мы видим возможность снижения продаж 28 нм чипов, спрос на остальные устройства для майнинга будет по-прежнему очень высок", - сказал он.

Полученная TSMC в первом квартале прибыль оказалась чуть ниже ожидаемой и доходы компании от одной акции в 59 центов упали на один цент. Этот спад обусловлен снижением спроса на смартфоны.

Компания скорректировала прогноз доходов на конец года и ожидает рост на 10% в течение 2018 года (прогнозное значение - 15%). Меджи Хоссейни (Medhi Hosseini), аналитик Susquehanna Financial Group, заявил: "Мы понижаем наши оценки для TSMC, чтобы учесть снижение спроса на компоненты от ключевых клиентов, особенно от Apple".

В начале этого года TSMC заявляла, что планирует увеличить доходы за счет производства оборудования для майнинга. Тогда AppleInsider сообщал, что TSMC заключила сделку на эксклюзивные поставки бионического процессора A11, встраиваемого в iPhone, который выйдет 2018 году.

Как ранее писала "Правда.Ру", TSMC в ожидании роста рынка и в стремлении опередить рынок ранее запланированных сроков ввела еще один завод по производству полупроводников в Китае.