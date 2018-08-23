Ping An выпускает "White paper по умным городам"

Китайская Ping An Insurance, одна из крупнейших в мире групп страховых компаний, выпустила "White paper по "умным городам", выступая за технологию блокчейн, AI, big data и облачные вычисления, сообщает People's Daily.

Ping An Insurance, китайский конгломерат с операциями в сфере страхования, банковских услуг и финансовых услуг, по состоянию на май 2018 года занял третье место в мире по числу крупнейших мировых компаний, оказывающих финансовые услуги.

Как пишет "Жэньминь жибао", компания выпустила "White paper по "умным городам". Целью доклада является "помочь правительству создать новую модель "города как сервиса" и "предложить всеобъемлющую, систематическую, высокопризнанную методологию и решения, с "мудростью, [и интеллектом]" в качестве основного направления мышления".

Документ также сообщает: "В продвижении развития "умного города" Ping An делает ставку на интеллектуальную систему в перспективе обслуживания и творчества и продвигает ее на практике.

В настоящее время Ping An освоил большое количество основных профессиональных технологий и более чем уверен в своих компетенциях в этой области. Пять основных технологий Ping An: биометрия, большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и облачные платформы достигли мирового уровня".

Китай является одной из ведущих стран мира в области внедрения новых технологий, таких как блокчейн, AI, интернет вещей (IoT) в создании "умных городов", которых страна планирует создать тысячу.

В настоящее время одним из самых успешных китайских "умных городов" является Сюнган, который был объявлен президентом Си Цзиньпин в качестве особой экономической зоны еще в октябре 2017 года.

В июле этого года правительство Сюнгана подписало Меморандум о взаимопонимании (MoU) с ConsenSys, с планами компании консультировать правительство по программным решениям блокчейн.