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BitMEX сняла одно из самых дорогих помещений в мире

Экономика » Криптовалюты

Криптовалютная биржа для маржинальной торговли BitMEX арендовала одно из самых дорогих офисных помещений в мире. Об этом сообщил в среду информационный портал Hong Kong Economic Times.

BitMEX сняла одно из самых дорогих помещений в мире. 391124.jpeg

BitMEX арендовала 45-й этаж небоскреба Чхёнкхон-сентер в Гонконге, хотя изначально речь шла об аренде половины этажа. Площадь помещения составляет 1 850 квадратных метров.

Бизнес-центр славится одними из самых высоких цен за аренду в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. Стоит отметить, что данное здание также используется для офисных помещений компаниями Goldman Sachs Group Inc., Barclays Plc., Bank of America Corp, регулятором рынка ценных бумаг, Bloomberg LP и миллиардером Ли Кашином (Li Ka-shing).

Примечательно, что если ранее BitMEX занимала плохо отделанный офис на другой стороне бухты Виктория по цене в HK$25 за квадратный фут ($3,18), то в новом офисе стоимость квадратного фута оказалась существенно выше — до HK$225.

Несмотря на 65% спад цены биткоина с момента ее пика в декабре 2017 года, криптовалютные фирмы пытаются скрыться от финансового ущемления. Аренда дорогих офисов показывает, что площадки для торговли цифровыми активами, такие как BitMEX, могут процветать даже во время нестабильности рынка.

Биржу BitMEX совместно с партнерами организовал бывший трейдер Citigroup Артур Хэйес. В 2014 году он обнаружил возможность делать «легкие деньги» на разнице цены биткоина в Китае и Гонконге. Сегодня BitMEX является одной из самых популярных платформ для маржинальной торговли криптовалютами, а ее суточные объемы торгов превышают $3 млрд. В отличии от цены биткоина, цены на аренду недвижимости в Гонконге постоянно растут.

CBRE Group Inc. провел опрос, в ходе которого выяснилось, что центральный район Гонконга уже третий год занимает лидирующую позицию по ценам на аренду офисных помещений.

На втором месте расположился лондонский Вест-Энд. Напомним, ранее Артур Хэйес предположил, что биткоин может упасть до $5000, а затем вырастет в 10 раз.

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