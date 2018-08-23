FTC США предупредила мужчин о шантаже в биткоинах

Федеральная торговая комиссия США (FTC) продолжает выявлять и структурировать виды мошенничества, связанные с использованием электронных данных и криптовалютами.

Так, на этой неделе был распространен официальный пресс-релиз в указанием нового вида шантажа и вымогательства, который направлен преимущественно против мужчин.

"Мошенники отправляют письма, где угрожают обнародовать информацию о мужской измене, рассказав обо всем жене и детям, и просят "плату за конфиденциальность" в биткоинах, равную $8 600", — рассказывает член отдела по вопросам потребительского и бизнес-образования FTC Кристина Миранда (Cristina Miranda).

В приведенном образце письма содержалась достаточно стандартная для шантажистов формулировка: "Я знаю о тайне, которую вы скрываете от своей жены и всех остальных.

Вы можете проигнорировать это письмо или заплатить мне плату за конфиденциальность в биткойне". В письмах содержится подробная инструкции о том, как жертвы могут осуществить эти платежи.

Специально созданный в FTC Отдел образования (Отдел информирования общественности), целью которого является защита потребителей от недобросовестной деловой практики, дает рекомендации как поступать в подобном случае.

Мужчины могут избежать потери средств и огласки, если немедленно сообщать о подобных угрозах в местную полицию, а затем и в ФБР. В то время как FTC подчёркивает, что мошенники нацелены на шантаж мужчин, женщины тоже могут стать их мишенью — об этом свидетельствуют комментарии, в которых говорится, что как минимум одна представительница прекрасного пола получила письменную угрозу разоблачения и требования выкупа в биткоинах.

Один из комментариев с пресс-релизу отправлен от пользователя с именем Хана: "Я женщина, я также получила аналогичную угрозу. Электронная почта как-то использовала один из моих паролей и специальная программа использовала без моего ведома мои фотографии и т. д., чтобы сделать порнографические видео и плакаты с помощью моего лица.

Кроме того, они потребовали, чтобы я заплатила тысячи долларов в Bitcoin". Это не первый случай, когда FTC поднимает вопросы мошенничества с криптовалютами. В середине лета в Чикаго Агентство провело в Унивеситете Де-Паула семинар "Расшифровка криптовалютных мошенников".

Представители правоохранительных органов, групп по защите прав потребителей и предприятий частного сектора прослушали доклады о том, мошенники используют общественный интерес к криптоотрасли, биткойн и litecoin, и обсудили возможности для расширения мер по защите потребителей".

"Уже известные случаи мошенничества включают в себя обманные инвестиции в различные виды бизнеса, схемы фишинга и незаконного снятия денег со счетов, обман в сделках по продаже майнеров. FTC продолжает свои усилия, чтобы обучать потребителей криптовалютам и привлекать к ответственности мошенников", — говорится в заявлении FTC.

Известно, что юристы для FTC получили запретительный приказ против четырех организаторов инвестиций, базирующихся во Флориде, которые, по словам Агентства, способствовали мошенничеству, связанным с криптовалютами.

"Этот случай показывает, что мошенники всегда находят новые способы выхода на рынок старых схем, поэтому FTC будет сохранять бдительность независимо от платформы или валюты", — сказал в то время исполняющий обязанности директора Бюро защиты потребителей FTC Том Пал.