Стив Возняк присоединился к криптовалютному проекту Equi

Человек-легенда, сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) сообщил, что сотрудничает с инвестиционным криптовалютным стартапом Equi Capital.

По его словам, он впервые участвует в блокчейн-проекте и "восхищается технологией, лежащей в основе криптовалюты". Equi позиционируется как альтернативная инвестиционная фирма, которая призвана помочь розничным и профессиональным игрокам приобретать доли в капитале компаний.

"Наш подход не похож на создание новой валюты или фальшивого продукта, цена которого раздувается в результате каких-либо событий. Это доли в компании. Компания инвестирует через опытных участников рынка, которые инвестировали, к примеру, в многоквартирные дома в Дубае", говорит Возняк.

Подробностей о своей роли в проекте Возняк не сообщает. Однако он заявил, что, скорее всего, компания будет зарегистрирована на дружественной к блокчейну и криптовалютам Мальте, где созданы благоприятные условия для функционирования блокчейн-компаний.

Перечисляя потенциальные сценарии использования технологии блокчейна, он рассказывает: "Я встречаю людей, работающих в сфере недвижимости, в системах наподобие Uber и везде, где применяются транзакции — розничные продажи, продажи автомобилей, производство товаров.

Все они работают с приложениями Биткоина и это имеет ценность". Однако, стоит отметить, что выбор Возняка довольно необычен. Развитие компании Equi идет не очень гладко. Токен проекта был запущен через ICO, однако скоро продажу токенов отменили из-за отсутствия интереса, а собранные средства вернули инвесторам.

Последующая за этим программа лояльности, награждающая пользователей токенами за рекламу проекта, также очень быстро сошла на нет, а интернет сайт проекта на данный момент не работает. Напомним, недавно Стив Возняк назвал блокчейн пузырем, а биткоин — "просто потрясающим". Также ранее в этом году Возняк пожаловался, что мошенники украли у него семь биткоинов.