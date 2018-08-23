Bitmain "придумал" инвесторов

Непростые времена настали для крупнейшего китайского производителя оборудования для майнинга компании Bitmain. В предверии IPO компании, которое предварительно было запланировано на сентябрь в Гонконге, ведущие компании стали опровергать информацию об участии в pre-IPO и инвестировании средств в компанию.

Так, китайский технологический конгломерат Tencent Holdings, японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank Group, DST официально опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о финансировании Bitmain.

Напомним, что в начале месяца в китайских СМИ появилась информация, со ссылкой на некого источника, что Softbank и Tencent участвовали в раунде сбора средств, который проводила Bitmain в преддверии IPO.

В результате раунда компании удалось собрать около $1 млрд., но опровержение со стороны Tencent и SoftBank Group последовало только сейчас. Кроме того, Softbank заявил, что даже не рассматривает возможность инвестировать в Bitmain.

С таким же заявлением на днях выступил и конгломерат Tencent, который сообщил, что не участвует в финансировании Bitmain. Похожая история произошла с DST, которая, по разным данным, якобы в начале лета приняла участие в раунде финансирования Bitmain, в ходе которого копании удалось собрать $400 млн. Согласно Cointelegraph, управляющий партнер DST Global Джон Линдфорс (John Lindfors) в электронном письме изданию написал: "Я могу подтвердить, что DST никогда не инвестировал в Bitmain".