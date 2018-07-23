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Источник Правда.Ру

Великобритания все ближе к признанию смарт-контрактов

Экономика » Криптовалюты

Законодательная комиссия Великобритании начала исследование по изучению реформ, которые привнесут юридическую ясность в использование смарт-контрактов на основе блокчейна.

Великобритания все ближе к признанию смарт-контрактов. 389946.jpeg

Привлеченное для этих целей независимое агентство провело первоначальные исследования в этом году. Сам проект начнется до конца лета и его результатом станет «обеспечение определенности и гибкости закона для его применения в глобальном цифровом контексте и для освещения любых тем, которые не имеют ясности или определенности». 

«Существует серьезное намерение предпринять реформы в этой области», - написано в официальном The Law Commission Annual Report 2017-18 (Law Com No 379), документе который представляется в Парламент страны с 1965 года.

В отчете сказано, что смарт-контракты имеют преимущество в увеличении «доверия и определенности» и повышении эффективности транзакций в бизнес-среде. Правовая система должна адаптироваться к развивающейся технологии, чтобы сделать Великобританию привлекательной для бизнеса.

Кроме того, в нем отмечается: «Важно обеспечить, чтобы английские суды и право оставались конкурентоспособными в области бизнес-решений. Поэтому существуют убедительные доказательства необходимости исследования Законодательной комиссией существующего законодательства, применимого к смарт-контрактам».

Основой для этого отчета стал доклад, опубликованный комиссией в декабре 2017 года. В нем выделялись 14 областей, в том числе и смарт-контракты, которые планировалось включить в законодательные реформы после годового процесса общественных обсуждений.

Комиссия определила, что для изучения области применения смарт-контрактов и последствий от этого применения может потребоваться от 9 до 18 месяцев, поскольку это совершенно новое направление развития не только денежных, но и многих иных отношений.

«Есть вопросы о том, как эта функция (смарт-контракт) будет взаимодействовать с концепциями контрактного права, такими как подразумеваемые условия или контракты, которые считаются недействительными с самого начала. Также есть вопросы в связи с законом о защите данных», - было написано в официальном пресс-релизе.

В прошлом году Джон Томас (John Thomas), главный судья Англии и Уэльса, также прокомментировал этот вопрос на лекции, организованной Комиссией по правовым вопросам, заявив, что британское законодательство, возможно, необходимо будет обновить для учета смарт-контрактов на базе блокчейна.

Великобритания является одной из передовых стран, рассматривающих правоприменение продуктов, созданных на блокчене. Однако и другоие развитые государства идут достаточно былстро в этом направлении.   Правда.ру писала, что несколько штатов США признали юридическую силу смарт-контрактов на блокчейне или намереваются сделать это в ближайшее время.  Например, Аризона сделала это еще весной 2017 года, Огайо внес соответствующее предложение в мае, а Флорида  - в начале года.  

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