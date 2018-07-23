Южнокорейский FSC создал бюро по работе с криптой

Регулятор финуслуг Южной Кореи FSC создал специализированное Бюро финансовых инноваций для регулирования области финтеха, которое будет специализироваться на развитии криптовалютного сектора и блокчейн.

По решению срок действия данного бюро предварительно определен в 2 года. За это время новая организация должна создать механизмы для защиты инвесторов в финансовых технологий и стимулировать развитие финтеха в стране.

Поводом для создания Бюро послужил недавний доклад Совета финансовой стабильности (FSB), в котором говорится, что криптовалюты не представляют существенного риска для глобальной финансовой стабильности.

"Представители Бюро по финансовым инновациям также будут заниматься разработкой политических инициатив в области финансовых инноваций, таких как внедрение новых финансовых услуг с использованием финтеха и технологий Больших данных, а также реагировать на новые разработки и вызовы, связанные с криптовалютами", — заявил представитель FSC.

FSB является международным органом, который дает рекомендации центральным банкам страх G20. С аналогичным заявлением выступил и Банк Кореи (BOK). Он оценил торговый баланс страны в части криптовалют примерно в 2 трлн вон ($ 1,79 млрд.) в пиковый период торгов.

BOK пришел к выводу, что "эта сумма представляет собой ограниченный риск для других рынков и финансовых учреждений из-за ее относительно небольших размеров.

"FSC планирует серьезную реорганизацию регулирования, чтобы лучше защитить финансовых потребителей и активно реагировать на финансовые инновации в эпоху четвертой промышленной революции", — сказал представитель FSC.

"Цифровые валюты и связанные с ними технологии блокчейна рано или поздно станут частью нашей повседневной жизни. Поэтому своевременное регулирование этого сектора очень важно", — сообщил чиновник из технологической фирмы FANTOM Foundation.