Канадская Hut 8 хочет обойти Bitfury в майнинге

Канадская компания Hut 8 (специализируется на майнинге биткоина) с опережением графика на 2 месяца вводит в строй второе майнинговое подразделения. Первая площадка находится в Драмеллере.

Запуск новой майнинговой площадки был осуществлен совместно с компанией BitFury, которая предоставила ей доступ к майнинговому оборудованию и прочим ресурсам.

Для второй площадки электрифицировано дополнительно 24 дата-центра BlockBox и компания управляет уже 40 центрами обработки данных BlockBox на своем объекте CMH. Каждый из центров располагает мощностью 1,2 МВт, что составляет 48 МВт рабочей мощности, и 17 блочных блоков на своем объекте Drumheller, что составляет 18,7 МВт рабочей мощности, в общей сложности 66,7 МВт полной мощности, и 487,5 петахашей в секунду ("PH/s").

Таким образом, суммарная мощность обеих майнинговых площадок составила 487.5 петахэшей в секунду (PH/s), что делает Hut 8 крупнейшим в мире майнером, котирующимся на бирже.

"В результате напряженной работы наших сотрудников, наших партнеров в группе Bitfury и сотрудничества с городом медицины Hat, наше строительство завершено досрочно и без превышения бюджета.

Мы рады, что превзошли наш целевой показатель завершения строительства в сентябре 2018 года, — сказал Эндрю Кигуэль(Andrew Kiguel), президент и главный исполнительный директор Hut 8. — Благодаря совокупной операционной мощности на 66,7 МВт мы считаем, что мы являемся крупнейшим майнером в Канаде и крупнейшей публичной криптовалютной компанией по операционной мощности в мире. Кроме того, мы активно ищем новые возможности для повышения ценности наших инвесторов".

Сотрудничество Hut 8 и BitFury способствует дальнейшей диверсификации индустрии майнинга биткоина, главенствующую роль на котором продолжает играть китайская компания Bitmain. Начиная с декабря 2017 года Hut 8 добыл более 1900 биткойнов.

Hut 8 удалось добиться успеха даже несмотря на то, что в Канаде существует определенное сопротивление криптоиндустрии. В частности, идет серьезная работа по разработке новых тарифов на электроэнергию в провинции Квебек, где она одна из самых дешевых в мире. Hut 8 Mining Corp. — инфраструктурная компания по созданию криптовалютной экосистемы и блочной цепи, созданную по эксклюзивной договоренности с группой Bitfury, ведущей мировой технологической технологической компанией с полным спектром услуг (патенты на аппаратные, программные и управленчечкие разработки).

Hut 8 предоставляет инвесторам прямое воздействие на биткойн, без технической сложности или ограничений при покупке базовой криптовалюты. Инвесторы избегают необходимости создавать онлайн-кошельки, проводные деньги на море и безопасно хранить свои биткойны.