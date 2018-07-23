Facebook дала "добро" на рекламу криптобиржи Coinbase. Этим радостным известием поделился в своем Твиттере генеральный директор и сооснователь платформы Брайан Армстронг. Первая публикация криптобиржи появилась в ленте пользователей.
В своем сообщении он отметил, что гордиться тем, что криптобиржи Coinbase стала первой криптовалютной платформой, которая прошла проверку Facebook, и теперь имеет возможность увеличить количество пользователей.
Действительно, Facebook управляет базой более 2 миллиардов пользователей в месяц и таким образом, криптобиржа получает неограниченные рекламные возможности и значительное преимущество перед конкурентами.
"Мы стали популярны в период, когда биткоин был на подъеме, однако это несравнимо с тем количеством людей, которые пользуются самой большой социальной сетью в мире", - добавил Армстронг.
Напомним, что в январе Facebook запретила рекламу криптовалют, бинарных опционов и ICO, ссылаясь на улучшение целостности и безопасности рекламных объявлений и усложнению работы мошенников. Как объясняла социальная сеть, реклама таких финансовых продуктов и услуг часто связана с вводящими в заблуждение или обманчивыми рекламными практиками.
Но позднее, начиная с 26 июня социальная сеть пересмотрела свою рекламную политику и сняла запрет на рекламу криптовалют за исключением рекламы первичного размещения токенов (ICO) и бинарных опционов. Как подчеркивалось в сообщении, рекламодатели, желающие запускать рекламу для продуктов и сервисов криптовалюты, должны подать заявку в социальную сеть для получения одобрения. К заявке могут прилагаться любые полученные лицензии и другие документы.
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