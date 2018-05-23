Крупнейшая выставка-форум в сфере блокчейна, криптовалют и ICO - Crypto Expo Moscow 2018 состоялась в российской столице.
На одной площадке встретились блокчейн-энтузиасты, инвесторы, ICO-проекты майнеры и крипто-трейдеры. Мероприятие привлекло большой интерес аудитории.
Более 1500 человек собрались в бизнес-отеле в центре Москвы. Участники получили возможность послушать выступления профессионалов, поучаствовать в обсуждениях и позадавать вопросы.
Выступления спикеров проходили параллельно в трех зонах: на главной сцене были организованы презентации компаний и выступления иностранных коллег, в зале мастер-классов прошли обучающие и практические семинары, а в зале конференции обсуждали вопросы отрасли в целом.
Помимо интересной активной деловой программы многие посетители отдельно отметили удобное местоположение выставки и приятную стоимость входного билета.
Организаторы благодарят всех за участие и приглашают на следующую выставку уже этой осенью. Следите за обновлениями на сайте https://cryptoexpo.moscow/.
Серебряными спонсорами выступили Crypto Expo Moscow 2018 - компании AVATrade и BITTECH. Выставка прошла при поддержке IDACB (internatonal Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain) и РАКИБ (Российская Ассоциация криптовалют и блокчейна).
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