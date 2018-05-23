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Источник Правда.Ру

Минфин не признает криптовалюту платежным средством

Экономика » Криптовалюты

Замминистра финансов Алексей Моисеев не исключает, что цифровые финансовые активы в будущем могут быть допущены на российский валютный рынок в качестве денежных единиц, которые могут быть обменены на рубли для совершения финансовых операций на территории РФ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Минфин не признает криптовалюту платежным средством. 387188.jpeg

"Может быть в дальнейшем допущен обмен, тогда статус будет немножко похож на статус иностранных валют, которые разрешено менять в определенных местах, обменивать, хранить, но не разрешено совершать покупку - продажу товаров и услуг", - сказал он.

Моисеев отметил, что в таком случае должен быть установлен или фиксированный курс по договору, или гибкий, зависящий от определенных факторов и от того, как будет структурирован обмен.

При этом Моисеев отметил, что Минфин сохраняет принципиальную позицию, согласно которой криптовалюты не являются законными средствами платежа на территории России.

"У нас средством платежа является рубль, причем рубль может быть не только бумажным, он может быть электронным - есть электронные кошельки в рублях. Может быть любой электронный формат рубля, но это должен быть рубль, эмитированный ЦБ.

У нас не может быть в стране больше одного эмиссионного центра, эмиссия коинов - это эмиссия чего-то похожего на ценные бумаги", - пояснил Моисеев. 

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