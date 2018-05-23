Экономист и лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер считает, что криптовалюты могут представлять собой последний пример попытки преобразования денег, которые энтузиасты предпринимают на протяжении нескольких веков.
В своем блоге он сравнивает криптовалюты и "срочные деньги", выпущенные в 1800-х. В частности, он упоминает магазин Cincinnati Time Store американского анархиста-индивидуалиста Джосайя Уорнера, в котором товары продавались за единицу работы (трудовой вексель).
Проект закрылся через три года. Двумя годами позже Роберт Оуэн попытался создать в Лондоне Национальную справедливую биржу труда, в основе которой были трудовые записки или "деньги времени" в качестве валюты.
Эксперимент также провалился. Еще спустя 100 лет, во время Великой депрессии, экономист Джон Пиз Нортон предложил концепцию "электрического доллара", которая превратилась в повод для шуток, напомнил Нобелевский лауреат.
По мнению Шиллера, биткоин и другие криптовалюты напоминают эти попытки. Экономист подчеркивает, что криптовалюты были созданы "сообществом предпринимателей, которые держатся выше национальных правительств", а революционная подоплека криптовалют и их загадочность не несут ничего нового: "Никто за пределами научных компьютерных подразделений не может объяснить, как работают криптовалюты.
Эта загадочность создает ауру эксклюзивности, придает новым деньгам блеск и наполняет последователей революционными настроениями. В этом нет ничего нового. У нас уже есть примеры денежных инноваций в прошлом, но, по всей видимости, они недостаточно убедительны".
Ранее Шиллер неоднократно обращался к теме криптовалют. Так, в сентябре 2017 года он заявил, что биткоин — лучший пример спекулятивного пузыря.
Напомним, в начале мая Баффетт и его партнер по Berkshire Hathaway Чарльз Мангер, не стесняясь в выражениях, раскритиковали биткоин, назвав криптовалюту "крысиным ядом в квадрате".
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