В Австралии крипто-мошенники обокрали жителей на 2 млн долларов

Как сообщает Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей, в 2017 году жители Австралии потеряли из-за криптовалютных мошенников более 2,1 млн долларов.

Ведомство сообщило об этом в своем ежегодном отчете о мошенничестве, добавив, что увеличение количества схем, связанных с криптовалютами, коррелировало с повышением курсов цифровых активов в 2017 году.

В отчете также говорится, что с января по сентябрь эти схемы обходились потребителям примерно по 100 тысяч долларов ежемесячно, однако в декабре, когда курс биткоина подскочил к 20 тысячам долларов, как утверждает комиссия, потери потребителей составили уже 700 тысяч долларов.

По данным властей, средние убытки выросли с 1885 долларов в январе до 13 205 долларов в конце года. Самыми распространенными способами присвоения денег австралийских потребителей стали фальшивые ICO, крипто-пирамиды и платежи, переведенные в качестве выкупа на адреса программ-вымогателей.

По мнению комиссии, схемы с использованием криптовалют продолжат появляться, но, "как и со всеми остальными мошенническими схемами, это, вероятно, лишь самая верхушка айсберга".

Согласно отчёту, суммарно из-за мошенников австралийцы потеряли в прошлом году более 340 млн долларов, причем на инвестиционные схемы приходится 64 млн долларов. Отчет демонстрирует лишь один фрагмент эпидемии крипто-мошенничества, которая в прошлом году вспыхнула по всему миру.

К примеру, недавно издание Wall Street Journal проанализировало 1450 ICO, в результате обнаружив у 271 из них "тревожащие сигналы, включая плагиат в инвесторских документах, обещание гарантированной прибыли и отсутствующий/фальшивый руководящий состав". Напомним, что в марте 2018 года Австралия ужесточила налоговый контроль криптовалютного рынка.