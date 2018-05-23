Genesis Global Trading получила лицензию BitLicense

Genesis Global Trading, криптовалютная брокерская компания, которая обслуживает институциональных инвесторов, наконец, преуспела там, где многие фирмы потерпели неудачу.

Компания, поддерживаемая Digital Currency Group, стала одной из пяти криптовалютных фирм, имеющих лицензию BitLicense на работу в штате Нью-Йорк. В прошлый четверг компания объявила, что успешно присоединилась к «крошечной» лиге обладателей BitLicense.

Genesis Global Trading работает в Нью-Йорке с 2013 года по ограниченной версии BitLicense от Управления финансовых услуг (DFS), которая позволяет осуществлять криптовалютные операции в штате до получения труднодоступной BitLicense.

Полученная лицензия делает компанию пятой фирмой, одобренной DFS за три года. Хотя компания вела бизнес в штате и без полноценной BitLicense, новое разрешение позволит ей предлагать более широкий спектр услуг крупным инвесторам.

Genesis Global Trading теперь может увеличить свои предложения по продаже биткоина (BTC), эфира (ETH), Ether Classic (ETC), лайткоина (LTC), Zcash (ZEC), Ripple (XRP) и Bitcoin Cash (BCH).

Генеральный директор Genesis Global Trading Майкл Моро (Michael Moro) выразил глубокое удовлетворение последним достижением фирмы. Он заявил: "Мы очень рады, что DFS одобрила BitLicense для Genesis Global Trading.

Несмотря на то, что в последние годы мы и так работали на территории штата, сегодняшнее решение является важным шагом вперед и подтверждает, что мы ведем свой бизнес в соответствии с законом".

DFS: BitLicense – необходимость BitLicense существует с 2015 года. Она была разработана Управлением финансовых услуг Нью-Йорка, однако на сегодняшний день только пяти компаниям была предоставлена BitLicense.

Из-за этого криптовалютное сообщество активно критикует регулирование с момента его утверждения. В феврале сообщалось, что сенатор штата Нью-Йорк Джесси Гамильтон (Jesse Hamilton) предложил пересмотреть спорное регулирование, принятое в 2015 году.

Однако в то время как значительная часть отраслевых компаний находят криптосистему Нью-Йорка абсолютно не приспособленной для своей работы, руководитель DFS Мария Вулло (Maria Vullo) думает иначе.

В апреле 2018 года она отметила: "DFS ранее признавал, что создание подобных стандартов - необходимость, и что они помогут улучшить работу и повысить безопасность. Поэтому мы создали канал для правильного роста с соблюдением юридических обязательств, которые должны принимать во внимание все компании в индустрии.

Мы содействуем разработке надежной инфраструктуры для защиты инвесторов". Недавно в Ассамблею штата Нью-Йорк было внесено предложение о создании альтернативы BitLicense. В новом законе предусматривается "проверка деятельности криптовалютных компаний сторонними депозитариями и запрет лицензионных сборов за ведение деятельности таких криптовалютных компаний".

По мнению автора проекта, все предыдущие попытки регулирования криптовалютного пространства в США привели к возникновению барьеров для компаний, стремящихся развиваться и функционировать в отрасли цифровых валют.

Вскоре после внесения этого предложения в Конгрессе США прошло обсуждение регулирования криптовалют и ICO, в рамках которого участники дискуссии говорили о том, что необходимо придерживаться сбалансированного подхода. Возможно, их настрой поможет избежать чрезмерного регулирования, способствует упразднению BitLicense и принятию более адекватных законов.