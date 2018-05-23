Биткоин подвинет SWIFT-переводы в Аргентине

В Аргентине биткоин будут использовать в качестве альтернативы SWIFT-переводам. С такой инициативой выступил местный банк Banco Masventas в партнерстве с латиноамериканской криптобиржей Bitex, которая была основана в 2014 году.

Финансовое учреждение будет обращаться к бирже для осуществления трансграничных переводов при помощи биткоина. Услуга будет доступна для клиентов банка уже на этой неделе.

Стоит отметить, это первый случай в Аргентине, когда банк использует биткоин для трансграничных переводов. В Banco Masventas ожидают, что подобное сотрудничество позволит снизить комиссии за осуществление трансграничных платежей, а также в целом поспособствует развитию цифровых сервисов.

"Одним из предпринятых шагов стало заключение стратегического соглашения с Bitex и использование платформы Bitex для отправки/получения денег нашими клиентами за границей", — заявил акционер Banco Masventas Хосе Дакак.

При обработке международного платежа банк будет обращаться к Bitex как к поставщику услуги. "Наши клиенты получают прозрачность, они не работают с биткоином и не видят его. Мы предоставляем им услугу, а они не соприкасаются с биткоином", — пояснил представитель криптобиржи.

Отметим, что это сотрудничество стало первым примером использования биткоина аргентинскими финансовым учреждением для осуществления трансграничных платежей.

Напомним, ранее в мае компания Odyssey Group объявила о планах по запуску в Аргентине 4000 терминалов с поддержкой биткоина, Ethereum и Litecoin.

Не так давно бывший топ-менеджер JPMorgan Эмбер Болдет заявила, что крупные банки в ближайшее время приступят к торговле криптовалютами.

Она добавила, что это может произойти даже раньше, чем многие могут предположить. Как ранее писала правда.ру, Онлайн банк Bitbond (основан в 2013 году в Германии Радославом Альбрехтом (Radoslav Albrecht)) применяет новый способ для осуществления международных платежей по займам - пользуется трансграничной природой биткоина.

В мировой практике такие переводы осуществляются через систему SWIFT. Банк стал первым в использовании биткоина для передачи кредита в валюте на международном уровне, а не только в качестве залогового обеспечения.