В России создадут стандарт для ICO-проектов, чтобы отличить реальные проекты от мошеннических схем и финансовых пирамид, но законодательно закреплять стандарт сейчас не планируется.
Как сообщают "Известия", разработкой занимается Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Основными критериями стандарта станут достоверность информации об учредителях проекта и команде, наличие собственного сайта и степень обнаруженных в нем заимствований, сведения о реализованных основателями ранее стартапах, "дорожная карта" ICO-проекта.
Также придется предоставить white paper и бизнес-план. При этом у продукта должна быть доказанная минимальная жизнеспособность и его минимальная реализованная версия.
Документ опубликуют в интернете для всеобщего доступа. Предполагается, что в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна появится специальный комитет, который займется экспертизой новых проектов на предмет их соответствия стандарту.
Стандарт будет частью саморегулирования этого рынка, отметили в ассоциации.
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