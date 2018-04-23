РАКИБ создает стандарт для ICO

В России создадут стандарт для ICO-проектов, чтобы отличить реальные проекты от мошеннических схем и финансовых пирамид, но законодательно закреплять стандарт сейчас не планируется.

Как сообщают "Известия", разработкой занимается Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Основными критериями стандарта станут достоверность информации об учредителях проекта и команде, наличие собственного сайта и степень обнаруженных в нем заимствований, сведения о реализованных основателями ранее стартапах, "дорожная карта" ICO-проекта.

Также придется предоставить white paper и бизнес-план. При этом у продукта должна быть доказанная минимальная жизнеспособность и его минимальная реализованная версия.

Документ опубликуют в интернете для всеобщего доступа. Предполагается, что в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна появится специальный комитет, который займется экспертизой новых проектов на предмет их соответствия стандарту.

Стандарт будет частью саморегулирования этого рынка, отметили в ассоциации.