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Источник Правда.Ру

В Прибалтике распространяются криптовалютные платежи

Экономика » Криптовалюты

В последнее время в прибалтийских странах все больше распространяются криптовалютные платежи.

В Прибалтике распространяются криптовалютные платежи. 386277.jpeg

Преимуществом начали пользоваться компании из самых разнообразных секторов экономики, включая недвижимость, онлайн-торговлю, ресторанно-гостиничный бизнес и даже здравоохранение.

Некоторые компании региона уже предлагают свои услуги и на глобальном уровне. Распространенность криптовалюты в Литве, Латвии и Эстонии растет, и теперь оплата чашки кофе биткоинами - это вполне обычное дело.

Криптовалютные платежи принимаются в кафе, барах, ресторанах, гостиницах, сувенирных магазинах и некоторых больницах.

Криптовалютные платежи в сфере недвижимого имущества практикуют сразу несколько компаний. Так, скоро покупатели смогут приобрести за биткоины землю и дома в строящемся коттеджном поселке недалеко от Вильнюса.

Купить недвижимость за биткоины можно не только в Литве, но и в соседних Латвии и Эстонии. Например, подразделение международного агентства Sotheby’s International Realty предлагает к продаже за биткоины апартаменты в пентхаусе в Юрмале, а эстонское риэлтерское агентство LAAM Kinnisvara принимает криптовалюту в качестве оплаты за апартаменты в городе Маарду, что в 15 минутах езды от Таллина.

Треть из 44 построенных там объектов уже продано, следующая сделка в биткоинах должна состояться в ближайшее время. Платежи в криптовалюте принимают уже более 30 точек в Вильнюсе, 26 - в Таллине и 21 – в Риге.

В столицах Эстонии и Литвы установлено несколько криптоматов. Большинство принимающих криптовалюту компаний относятся к ресторанно-гостиничному бизнесу – это кафе, бары, рестораны, сувенирные магазины и отели. Но и другие секторы тоже стараются не отставать.

Около месяца назад филиал United Colors of Benetton в Литве объявил, что будет принимать к оплате несколько криптовалют. Сейчас магазины модного бренда в Вильнюсе принимают BTC, ETH, DASH, NEM и Steem. Обработку платежей осуществляет компания Coppay.

Этот платежный оператор из Белоруссии предлагает мгновенную конвертацию цифровой валюты в фиаты по курсу, основанному на данных нескольких рынков. Кстати, в Литве не так давно тоже появилась подобная платформа. Местная компания Coingate подписала соглашение с французским разработчиком решений онлайн платежей, компанией Prestashop.

При помощи этого партнерства литовцы планируют предоставлять услуги 80 000 продавцам по всему миру. Что же касается регулирования криптовалют, пока оно не пр(инято ни в одном из прибалтийских государств.

Недавно Латвия предпринимала попытки частично признать криптовалюты в целях налогообложения. Власти заявили, что Биткоин может "функционировать в качестве средства обмена". Как результат, к доходам от сделок с криптовалютами будет применяться налог в 20%.

Эстония, которая является, пожалуй, наиболее развитой в цифровом отношении страной Балтийского региона, размышляет о выпуске собственной криптовалюты.

Несмотря на негативную реакцию Европейского центробанка, Таллин не отказывается от этой идеи. Организаторы проекта продолжают настаивать на выпуске "эсткойна", но уже не в качестве криптовалюты, а как токена.

ЦБ Литвы, который в течение определенного времени относился к цифровым валютам негативно, недавно начал консультироваться с представителями криптовалютного сектора на предмет возможного регулирования отрасли. "Слепое отрицание, нежелание понимать и работать с миром криптовалюты ведет нас в никуда", - заявил на прошлой неделе официальный представитель банка Lietuvos Bankas.

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