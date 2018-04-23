Правительство поддержит законопроект о криптовалютах

Правительство поддержит законопроект о цифровых финансовых активах, внесенный депутатами Госдумы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым и членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым, при условии его доработки ко второму чтению.

Данный законопроект предусматривает определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в России, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Согласно заключению Правительства, в законопроекте необходимо предусмотреть положения, которые регулируют отношения при осуществлении и исполнении обязательств по смарт-контрактам и при обороте криптовалюты, так как неурегулированность в текущей версии может повлечь трудности в правоприменительной практике.

Правительство указывает на целесообразность дать в законопроекте оценку статусу цифрового финансового актива как имущества в электронной форме.

Текущие понятия токена и криптовалюты не позволяют определить их соотношение между собой и нельзя установить, каким образом регулируется их первичная эмиссия. Необходимо соотнести положения законопроекта, регулирующие особенности выпуска токенов, с положениями двух законопроектов, которые были внесены не так давно (краудфандинг и предложения В.В.Володина, П.В.Крашенинникова о внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ).

Правительство считает неоправданным ограничение для резидентов РФ, которые не могут инвестировать в цифровые финансовые активы в иностранных юрисдикциях. А для повышения инвестиционной привлекательности российских проектов предлагает разрешить иностранным инвесторам перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в обмен на токены российского эмитента.

Также предлагается предусмотреть возможность проведения оператором обмена при открытии цифрового кошелька упрощенную процедуру идентификации дистанционным способом, считая предложенный вариант в законопроекте избыточным. Поскольку текущий вариант вводит ограничение для участия иностранных инвесторов, а также значительно затрудняется возможность участия российских инвесторов и эмитентов в обороте токенов.

Правительство указывает, что представляется необходимым предусмотреть обязательный контроль за операциями по обмену криптовалюты на валюту России или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте.

В документе отмечается, что отсутствие механизма установления собственников криптовалют и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности.

Вопросы Правительства вызвало и определение майнинга криптовалют. Законопроект под майнингом признает деятельность, которая направлена на создание криптовалюты и (или) валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. При этом майнинг признается предпринимательской деятельностью в случае превышения в течение трех месяцев подряд лимита энергопотребления.

Однако, Правительство считает, что деятельность, направленная на создание криптовалюты, может не быть напрямую связана с формированием реестра транзакций, а заключаться в предоставлении энергетических, технических мощностей, в том числе площадей, на которых размещается необходимое для майнинга оборудование, в связи с чем такая деятельность не может быть отнесена к майнингу.

Поэтому целесообразно расширить перечень критериев, на основании которых субъект может быть признан лицом, осуществляющим майнинг, поскольку показатель энергопотребления не дает однозначного основания для такого вывода.

Особое место в заключении Правительства отводится теме налогов и сборов, а также бухгалтерскому учету. Поскольку данные вопросы не регламентированы, то необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, Правительство предлагает дополнительно проработать положения законопроекта с учетом нецелесообразности излишнего регулирования гражданско-правовых отношений.