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Источник Правда.Ру

Wikileaks призывает к блокировке Coinbase

Экономика » Криптовалюты

Wikileaks заявила, что Coinbase без уведомления заблокировала официальный магазин @Wikileaksshop, в котором продается различная сувенирная продукция: одежда, аксессуары, чехлы для телефона, наклейки, плакаты, книги и криптокотики.

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В ответ на это Wikileaks предложила объявить глобальный бойкот криптовалютной бирже и оператору по приему платежей "как никчемному члену криптосообщества".

Wikileaks опубликовала часть письма, которое было отправлено им из Coinbase, которое гласит, что им было получено предупреждение от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

В частности там сказано, что "Coinbase является предприятием, оказывающим денежные услуги, работа которого регулируется FinCEN, что обязывает компанию внедрять механизмы соблюдения нормативных требований".

"После тщательного анализа мы пришли к выводу, что ваш аккаунт вовлечен в запрещенную деятельность, что противоречит нашим условиям обслуживания, и мы с сожалением сообщаем вам, что больше не можем предоставлять вам доступ к нашему сервису".

Coinbase направила инструкции для Wikileaks о выводе оставшихся финансов с баланса. "Мы просим вас следовать инструкциям на экране, представленным для входа в вашу учетную запись «Coinbase», чтобы переместить оставшийся баланс на внешний адрес".

В ответ на действие Coinbase Wikileaksзаявила: "Wikileaks призывает к глобальному бойкоту Coinbase со следующей недели, так как компания является никчемным членом криптосообщества.

Coinbase, крупный калифорнийский оператор по приему криптовалютных платежей, реагирующий на скрытое влияние, заблокировал полностью безопасный @Wikileaksshop по решению, одобренному его руководством".

Известный биткоин-активист и криптоинвестор Андреас Антонопулос прокомментировал запись в Твиттере Wikileaks так:"Мы прошли полный круг.

Интерес многих людей к биткоину возник тогда, когда Wikileaks попала под запрет Visa, Mc, Paypal и банков. Теперь Coinbase последовал их примеру. К сожалению. Это чисто символический запрет, в отличие от первого эмбарго. Теперь у них много вариантов.

Но этот символизм - довольно острое напоминание о том, что означает централизация и банковское регулирование". Тем самым Антонопулос показал роль Coinbase в поддержке Wikileaks на протажении 8 лет с момента первых запретов на работу финансовых институтов с этим ресурсом.

Антонопулос ссылается на глобальный бойкот платежей для Wikileaks 2010 года, который вынудил информационный ресурс обратиться к приему платежей в биткоине. За шесть дней до того, как Сатоcи Накамото загадочно покинул сообщество, на форуме Bitcointalk произошла пламенная дискуссия между Накамото и теми, кто хочет, чтобы Wikileaks принимала биткоин.

Считается, что это событие стало одной из причин, по которой создатель Биткоина покинул проект. Криптовалютная платформа Coinbase недавно объявила о скором открытии вывода монет форков биткоина, а также о добавлении поддержки токенов стандарта ERC20.

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