В Иране банкам запретили использовать криптовалюты

"Использование биткоина и другой цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном на сайте.

Такое решение было принято еще в конце 2017 года, однако распоряжение опубликовано только сейчас. Такое решение принято в связи с тем, что криптовалюта может быть использована для "отмывания денег и финансового обеспечения терроризма".

Тем не менее ряд экспертов указывают на время принятия официального распоряжения регулятора, которое последовало спустя несколько месяцев. Скорее всего, это связано с последними событиями на иранском валютном рынке.

Местная валюта - риал- переживает не самые лучшие времена. За последние шесть месяцев она обесценилась по отношению к доллару США на 30%. Эксперты предполагают, что граждане и компании опасаются восстановления санкций США в полном объеме в случае выхода Ирана из ядерной сделки 2015 года.

Поэтому, власти принимают столько радикальных шагов. Ранее сообщалось, что Центробанк берет контроль над всеми финансовыми учреждениями страны, где осуществляется обмен валюты в связи со спекуляциями на внутреннем валютном рынке.