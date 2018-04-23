Испытание блокчейн-платформы и другие события выходных

Банковский холдинг JPMorgan Chase совместно с коммерческим банком National Bank of Canada, а также с Goldman Sachs Asset Management, Pfizer, Legg Mason Inc's Western Asset и другими крупными компаниями, провели испытание блокчейн-платформы, направленной на усовершенствование процесса выпуска долговых обязательств.

Во время проведенного теста на платформе продублировали оформление депозитного долларового сертификата на 150 миллионов долларов, который в тот же день был оформлен в National Bank of Canada.

Директор отдела анализа и контроля рисков консалтинговой компании PwC в России Виктор Морозов считает, что к 2020 году финансовые рынки перейдут на блокчейн-решения.

"77% наших респондентов планируют внедрить продуктивное использование технологий на базе блокчейна к 2020 году. Осталось два–три года до того момента, когда мы увидим, например, банковские решения, которые выходят в промышленную эксплуатацию", - отметил он.

По словам представителя PwC, пока внедрение децентрализованной технологии задерживают риск дестабилизации, вопросы управления, надежности и повышения эффективности внутренних операций на предприятий.

Также бизнес волнует потенциальное влияние на рынок, налаживание сотрудничества с другими компаниями, планы по развитию технологий и уместность применения технологии.

Спецификация гибридного протокола Casper FFG (EIP-1011) окончательно согласована. Теперь команды Parity и Geth - двух основных клиентов Эфириума - должны имплементировать протокол и начать его тестирование. Это займет около 5 месяцев, после чего будет проведен хардфорк.

Metropolis 2, в котором награда за блок майнерам PoW будет снижена с нынешних 3 ETH до 0.6 ETH за блок. В спецификации говорится, что обеспечение безопасности сети перекладывается со сложности PoW на финализацию PoS: таким образом, награды теперь получают как майнеры, так и валидаторы.

Верховный суд России отменил решение о блокировке информационного ресурса о криптовалютах bitcoininfo.ru, вынесенное Выборгским районным судом Санкт-Петербурга в июле 2016 года.

Первичное решение гласило, что размещенная на сайте информация об криптовалюте биткоин – "виртуальном средстве платежа и накопления" – нарушает положения закона "О Центральном банке Российской Федерации".

Теперь дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в Санкт-Петербургский городской суд. В феврале 2018 года суд отменил решение Октябрьского районного суда об ограничении доступа к 40 криптовалютным сайтам по аналогичным причинам.

Тогда дело направили на новое рассмотрение иным составом суда. Банк России официально инициировал создание регулятивной "песочницы" для развития финансовых технологий. "Регулятивная площадка Банка России – это механизм для пилотирования новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования, – говорится на сайте регулятора.

На площадке будет осуществляться моделирование процессов применения инновационных финансовых услуг, продуктов и технологий для проверки гипотез о положительных эффектах от их внедрения.

По результатам пилотирования финансовый сервис или технология могут быть одобрены с последующим формированием плана по разработке необходимой нормативно-правовой базы для их внедрения или же инициатива может быть признана нецелесообразной".

ЦБ также объявил о формировании экспертного совета с участниками рынка и межведомственного экспертного совета. - По данным Брукингского института, большинство штатов США уже приняли нормативные положения в отношении криптовалют и технологии блокчейна.

В исследовании юрисдикции классифицируют в соответствии с их отношением к цифровым валютам и уровнем взаимодействия с базовой технологией. Правительства штатов находятся на разных этапах принятия технологий блокчейна и криптовалют.

Некоторые из них еще не приняли регулирование, которое позволило бы в полной мере внедрять технологии. Однако большинство из них проявили интерес к использованию этих технологий для стимулирования местной экономики и повышения качества оказания государственных услуг.

Одно из ведущих мировых агентств финансовой информации Dow Jones Media Group объединилось с командой разработчиков браузера Brave для совместного тестирования токена Basic Attention Token (BAT).

18 апреля 2018 года компании объявили, что планируют экспериментировать с технологией блокчейна в области цифровой рекламы и публикаций в СМИ. Эксперимент подразумевает тестирование платформы цифровой рекламы браузера Brave и его валюты BAT с использованием брендов Dow Jones Media Group, таких как Barron’s, Wall Street Journal и MarketWatch.

Дхрув Бансал (Dhruv Bansal), сооснователь Unchained Capital, криптовалютной финансовой компании, оказывающей кредитные услуги, опубликовал первую часть исследования "Bitcoin Data Science: Hodl Waves" Бансал и его команда проанализировали динамику таблицы не истраченных выходов (UTXO) сети Биткоина за несколько лет и выяснили, как BTC терял значительную часть стоимости – когда совершалось меньше транзакций из-за новых инвесторов и отдельных периодов удержания биткоинов.

Как сообщается, крупные инвесторы криптоиндустрии – венчурные компании Andreessen Horowitz и Union Square Ventures провели неофициальную встречу с должностными лицами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для обсуждения вопроса об исключении токенов на базе блокчейна из сферы мониторинга агентства.

Компании мотивировали это тем, что регулирование может подавлять инновации в блокчейне и что криптографические токены не представляют собой инвестиции (и, следовательно, ценные бумаги). Вместо этого они заявляли, что токены - это средство доступа к сервисам и сетям на основе блокчейна, или, другими словами, это так называемые "инструментальные токены".

Страховой гигант Allianz тестирует внутренний токен для перевода денег между своими филиалами, чтобы избежать конвертации валют и других операционных расходов. Разработка "токена Allianz" ведется совместно с блокчейн-стартапом Adjoint, который создал для проекта блокчейн с закрытым исходным кодом.

Оливер Фольк (Oliver Volk), эксперт по блокчейну в подразделении перестрахования Allianz и представитель страхового блокчейн-консорциума B3i, подтвердил, что токен находится в разработке. "Да, мы думаем о токене для Allianz, посредством которого деньги будут конвертироваться в токен.

Но это очень серьезная задача и мы не знаем, какие регуляторные последствия она может повлечь", - сказал он.

Московский университет "Синергия" при поддержке международной блокчейн-компании Bitfury Group будет использовать блокчейн для учёта и хранения итогов учебного процесса. Технология также позволит быстро проверять документы об образовании и устанавливать их подлинность.

"Так можно будет оперативно узнать о результатах экзаменов, оценках и дипломах обучающихся. Благодаря использованию технологии распределённых реестров будет невозможным изменение учебных ведомостей и дипломов. Также это решение значительно уменьшит трудозатраты на архивирование, сертификацию и доставку документации", – рассказали представители университета.

Крупнейшая бразильская инвестиционная компания XP Investimentos планирует выйти на криптовалютный рынок и запустить площадку по обмену криптовалют.

В управлении XP Investimentos находится более 35 миллиардов долларов от более чем полумиллиона инвесторов. О новой криптовалютной площадке пока известно немного. Для этих целей была зарегистрирована новая компания XDEX INTERMEDIACAO LTDA с уставным капиталом $7.3 млн. Компания в конце 2017 года зарегистрировала бренд "XP Bitcoin".

На вопросы журналистов в компании тогда пояснили, что они изучают криптовалютные рынки. Спустя месяц компания наняла известного в Бразилии эксперта по криптовалюте — экономиста Фернандо Ульриха (Fernando Ulrich).