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Innosilicon представила майнеры для Decred и SiaCoin

Экономика » Криптовалюты

Китайская компания Innosilicon представила два новых ASIC-майнера - для Decred (DCR) и для SiaCoin (SC).

Innosilicon представила майнеры для Decred и SiaCoin. 386235.jpeg

Она пополнила ряды производителей, которые уже объявили о выпуске майнеров для этих монет. Продажи устройств должны начаться 27 апреля. Данные майнеры позиционируются как энергоэффективные и практически бесшумные.

ASIC-майнер D9 DecredMaster, судя по характеристикам, способен развивать хешрейт в 2,1 терахеша в секунду для майнинга Decred (DCR) при потреблении электроэнергии в 900 Вт.  Его цена составляет $6800 (54,487 лайткоина ​​или 0,942194 биткоина) без блока питания и стоимости доставки. 

Характеристики D9 DecredMaster: хешрейт 2,1 терахеша в секунду, потребляемая мощность 900 Вт, тип чипа D9 DecredMaster ASIC, масса нетто 3,6 кг, рабочая температура от 0 до +85°C, тип сетевого подключения Ethernet. 

ASIC-майнер от Innosilicon S11 SiaMaster предназначен для майнинга Siacoin (SC) и, согласно характеристикам, должен развивать 3,83 терахеша в секунду при потребляемой мощности 1380 Вт. Цена нового ASIC-майнера Siacoin (SC) составляет $3500 (28,045 лайткоина или 0,484953 биткоина) без блока питания и доставки.

Характеристики S11 SiaMaster: хешрейт 3,83 терахеша в секунду, потребляемая мощность 1380 Вт, тип чипа S11 SiaMaster ASIC, масса нетто 3,7 кг, рабочая температура от 0 до +85° C, сетевое подключение Ethernet. 

Innosilicon - это инновационная компания по проектированию IP/IC, ориентированная на высокопроизводительные PHY и IP-сигналы смешанного типа. Компания располагает многонациональными проектно-конструкторским группам мирового класса в Китае и Северной Америке.

Компания позиционирует себя как производителя недорогих, высокопроизводительных, кросс-литейных, полностью настраиваемых решений для майнинга.По мнению CEO Markcheider Виктора Лопунова, "в настоящий момент мы наблюдаем за конкурентной гонкой между производителями ASIC-майнеров компаниями Bitmain и Innosilicon.

Долгое время компания Bitmain была лидером рынка, но, в последнее время, Innosilicon все чаще наступает ей на пятки.  Как и сегодня, после выпуска новых майнеров D9 DecredMaster и S11 SiaMaster". 

Как отмечает эксперт, конечно же рядового майнера интересует прежде всего доходность купленных аппаратов. У S11 SiaMaster на данный момент она составляет порядка 55$ в день при цене аппарата 3500$ без блока питания и доставки.

Это около 65 дней майнинга. Если рассматривать доходность по самой низкой цене Siacoin за последние несколько месяцев, то она составит 30-35$, и аппарат отобьется через 110 дней.  При этом, Лопунов считает, что вряд ли стоит ожидать резкого роста сложности добычи, ведь он уже был после выхода аппарата А3 от Bitmain.  Поэтому, по его мнению, S11 SiaMaster может стать хорошим вложением инвестиций.

Что касается майнера D9 DecredMaster, то, на первый взгляд, он выглядит более эффективным с текущим дневным доходом в 160-180$ и минимальным с начала года 90-100$. При цене 6800$ за майнер, его окупаемость составляет около 45 дней, а минимальная - 75 дней.

Однако, как отмечает эксперт, не надо забывать о  росте сложности майнинга после выхода асиков. Таким образом, с ростом сложности добычи, окупаемость составит уже не 45, а 245 дней. "Я бы аккуратно подходил к вложению средств в этот майнер", - подчеркнул CEO Markcheider.

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