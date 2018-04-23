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Начала работать первая децентрализованная криптообиржа на базе NEO

Экономика » Криптовалюты

Начала работать Switcheo - первая децентрализованная криптообиржа на базе NEO.

Начала работать первая децентрализованная криптообиржа на базе NEO. 386236.jpeg

Сегодня проект Switcheo добавлен в список Сoinmarketcap. Объем торгов на этой площадке пока не очень большой: за первую неделю работы биржа вышла на уровень $2 млн в сутки. Создатели проекта уверены, что этот показатель будет увеличиваться по мере добавления новых инструментов.  

Switcheo через неделю после старта эта биржа стала четвертым по величине DEX (Decentralized Exchange). Впереди только Ethfinex, Idea и Cobinhood. Пока что пользователи Switcheo могут совершать транзакции с токенами проектов, созданных на базе NEO (этот стандарт называется NEP-5) - NEO, GAS, Switcheo Token (SWH), Red Pulse (RPX), TheKey (TKY), Bridge Protocol (IAM), Trinity (TNC) and DeepBrainChain (DBC). 

Весной сервис запускает торговлю токенами стандарта QRC20 (активы сервисов, созданных на блокчейне QTUMQ), в третьем квартале - трейдинг токенами ERC20. В четвертом квартале 2018 года на платформе можно будет осуществлять кроссчейн-операции между Switcheo и Wanchain, используя активы этих платформ - SWH и WAN. 

В 2019 году платформа добавит активы из топ-5 списка Сoinmarketcap. Планов по поводу добавления фиатных валют пока нет. На бирже одним из значимых преимуществ является возможность торговать без посредников. А также низкие комиссии (используя Switcheo Token (SWH), можно совершать операции из расчета $0,026 комиссионных за транзакцию) и добавление любого проекта, закончившего краудсейл, в биржевой список. 

NEO - создание цифровой финансовой системы, объединяющей активы реального мира. С технологией блокчейн перевод активов в цифровой формат может быть децентрализован, надежен, прозрачен и свободен от посредников, активы реального мира становятся цифровыми и программируемыми.

На блокчейне NEO пользователи могут регистрировать, торговать и распространять несколько типов активов. Цифровая идентификация будет подтверждать, что цифровой актив соответствует вашему физическому имуществу, акциям и прочим ценностям. Активы, зарегистрированные через подтвержденную цифровую идентификацию, защищены законом.

 

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