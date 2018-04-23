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Аксаков: ICO в Крыму помогут привлекать средства из России и других стран

Экономика » Криптовалюты

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что инвестиционная платформа в Крыму по привлечению средств через ICO поможет предпринимателям привлекать средства из России и других стран.

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Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявлял, что один из способов обхода санкций может стать создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму. Он сможет аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в фиатные, то есть обычные деньги, и использовать для реализации тех или иных инвестиционных проектов.

Анатолий Аксаков, выступая на пленарном заседании Ялтинского международного экономического форума, отметил высокий потенциал в этой области. "Но я бы не говорил о криптобирже, я говорил об инвестиционной платформе, как это записано в проекте закона. Считаю, что было бы правильным зарегистрировать в Крыму одну из таких инвестиционных платформ, чтобы предприниматели Крыма, используя процедуру ICO, могли бы привлекать средства не только из России и Крыма, но и из-за рубежа для реализации своих проектов".

"При этом вы должны иметь ввиду, что криптовалюты, в ближайшее время по крайней мере, не будут допускаться до покупки токенов, которые выпускаются для реализации проектов. Криптовалюты - это следующий шаг, это полномочия ЦБ. Когда Центробанк убедится, что эта валюта рабочая, что она не создаст проблем нашей платежной системе, тогда примет решение", - добавил глава комитета Госдумы.

Как сообщалось ранее с подобной инициативой выступила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Руководитель РАКИБ Юрий Припачкин заявил, что организация работает над программой развития Крыма, в основе которой блокчейн и искусственный интеллект. В программу войдут создание криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, а также государственные и негосударственные услуги.

По словам Припачкина, программа может превратиться в законодательную инициативу уже после принятия законодательной базы о крипторегулировании, которая, как ожидается, будет принята уже этим летом. 

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