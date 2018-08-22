Банк Таиланда объявил о запуске проекта цифровой валюты

Банк Таиланда (BoT) раскрыл планы по разработке оптовой цифровой валюты Центрального банка (CBDC), которая будет использовать платформу R3 Corda в своём пресс-релизе.

CBDC — это цифровая валюта, выпущенная центральным банком, статус которой зависит от государственного регулирования или законодательства.

"Оптовый" вариант CBDC ограничивает её использование для финансовых учреждений и рынков, в отличие от "розничного CBDC" для широкой публики.

R3 Corda, со своей стороны, представляет собой платформу распределенных регистров (DLT), которая была разработана для работы в секторе финансовых услуг и использует разрешенную систему для ограничения доступа к данным только для участников.

Согласно сообщению, BoT сотрудничает с восемью финансовыми учреждениями по проекту CBDC, в числе которых Бангкокский банк, Krung Thai, Siam Commercial Bank, Standard Chartered Bank и HSBC. В том, что BoT описывает как "совместную веху (Milestone)", банки-участники будут совместно создавать и разрабатывать прототип оптовой CBDC с доказательством концепции, первый этап которого, как ожидается, будет завершен к первому кварталу 2019 года.

Усилия по разработке проекта, получившего название Проект Inthanon, как сообщается, направлены на "повышение эффективности инфраструктуры финансового рынка Таиланда" и вклад в разработку его будущей эволюции.

CBDC продолжают привлекать интерес и разделять мнения в банковском секторе по всему миру. На конференции Deconomy в Южной Корее в апреле директор по исследованиям R3 Энтони Льюис предсказал, что усилия по развитию оптовых CBDC ускорятся в 2018 году из-за растущего числа учреждений, признающих потенциальные выгоды, которые могут быть получены за счет их выпуска.