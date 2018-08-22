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Thomson Reuters и Сингапурская SFA против киберпреступников

Экономика » Криптовалюты

Сингапурская ассоциация финтеха (SFA) и Thomson Reuters подписали соглашение о совместной работе над проектами по развитию безопасности отрасли финтеха в рамках борьбы с киберпреступностью.

Thomson Reuters и Сингапурская SFA против киберпреступников. 391084.jpeg

Альянс будет сотрудничать с финансовыми институтами, университетами и блокчейн-стартапами для изучения использования новых технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн.

По данным Thomson Reuters (обзор «Реальные затраты на финансовую преступность») только на долю Азии приходится $166 млрд потерянных инвестиций из $1,45 трлн, украденных во всем мире в результате действий киберпреступников.

«Финансовая преступность остается огромной проблемой мирового масштаба. Мы полагаем, что технологии помогут найти новое решение для борьбы с этой широко распространенной проблемой», – сообщила глава региональной лаборатории Thomson Reuters Labs Санджна Парашрампурия (Sanjna Parasrampuria).

Платежные системы, такие как Mastercard, также заинтересованы в расширении инструментов для борьбы с киберпреступлениями и кибермошенничесвом.

Mastercard, например, подала патентную заявку на систему проведения платежей, в которой в рамках обработки транзакций, совершаемых с использованием криптовалют "платежные сети могут оценить вероятность мошенничества и риск для транзакций для всей цепочки платежей с использованием существующих алгоритмов противодействия мошенничеству и информации, доступной для платежных сетей, таких как исторические данные транзакций в фиатных валютах и блокчейне, данные кредитных бюро, демографическая информация и т. д., которые недоступны для использования в цепочки блоков, потому что являются закрытыми и не присутствуют в открытых системах".

Также в 2016-2017 годах компания подала еще 5 заявок, описывающих использование технологии при осуществлении платежей. Сингапурская ассоциация финтеха (SFA) - межотраслевая некоммерческая платформа, предназначенная для содействия сотрудничеству между всеми участниками рынка и заинтересованными сторонами в экосистеме FinTech, для поиска решений проблем и продвижения лучших практик, сотрудничества с региональными и международными организациями FinTech, поддержки инноваций членов Ассоциации и сингапурской сети FinTech, ускорять внедрение актуальных решений в экосистему Сингапура.

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